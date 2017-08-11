Сборная Латвии по баскетболу обыграла поляков в своем первом домашнем матче перед грядущим чемпионатом Европы — 77:65 (21:23, 16:9, 20:20, 20:13). На счету Кристапа Порзиньгиса 24 очка и 12 подборов. Форвард "Нью-Йорк Никс" стал самым результативным игроком на площадке в своем дебютном матче за национальную команду.

Латвийские баскетболисты проиграли первую четверть, но рывок 14:0 во второй 10-минутке позволил перехватить инициативу. И хотя поляки сравняли счет (65:65) за несколько минут до конца основного времени, победа от хозяев паркета никуда не делась.

Порзиньгис стал самым результативным дебютантом сборной после распада СССР. На его счету 24 очка и 12 подборов. Роланд Шмитс набрал 18 очков, Янис Стрелниекс — 14. Дайрис Бертанс к семи набранным очкам добавил пять подборов. У Яниса Тиммы восемь результативных передач. В общей сложности стартовая пятерка сборной Латвии набрала 67 очков.

Перед чемпионатом Европы сборная Латвии должна провести еще четыре контрольных матча. И все — дома. С 18 по 20 августа в Риге пройдет турнир с участием сборных Латвии, Литвы и Румынии. А 24 и 25 августа команда Айнара Багатскиса сыграет с Чехией.

Евробаскет пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная Латвии первый матч на турнире проведет 1 сентября — против серебряных призеров последней Олимпиады сербов.