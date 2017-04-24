Гиргенсонс отыграл уже четвертый сезон в НХЛ и у него закончился контракт с "Баффало Сэйбрз". Статистика 23-летнего нападающего в регулярке-2016/17 оказалась наиболее скудной в сравнении с предыдущими сезонами — всего 16 (7+9) очков, притом что он впервые провел так много матчей (75).

На первой тренировке под руководством Хартли Гиргенсонс действовал в тройке с Эдгаром Кулдой и Френком Разгалсом.

Гиргенсонс принимал участие в трех из последних четырех чемпионатах мира (пропустил в 2015-м), сыграл в 18 матчах и забросил четыре шайбы. Земгус также участвовал в олимпийском турнире на Играх-2014 в Сочи (5 игр, 1 гол и 1 передача).

Тренируется с сегодняшнего дня со сборной и 21-летний нападающий Родриго Аболс, отыгравший нынешний сезон в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) за клуб "Акади-Батхерст Титан", где в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 50 (18+32) очков и еще добавил 11 (5+6) результативных баллов в 11 играх плей-офф. Аболс-младший — участник двух последних чемпионатов мира в Праге и Москве, где принял участие в общей сложности в 14 матчах и отметился одной голевой передачей.

Одновременно стало известно, что тренерский штаб сборной Латвии сказал "спасибо за работу" и принял решение расстаться с пятью нападающими — Кобой Яссом, Робертом Липсбергом, Оскаром Батней, Кириллом Галохой и Кириллом Тамбиевым.