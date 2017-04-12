Сборная Латвии по хоккею продолжает подготовку к мировому первенству в Кельне. В команде появились новые кандидаты на участие в ЧМ-2017.

22-летний голкипер Элвис Мерзликин пополнил вратарский корпус национальной команды и стал третьим голкипером в распоряжении Боба Хартли (до этого со сборной готовились и принимали участие в спаррингах Янис Калныньш и Ивар Пунненов).

В прошедшем сезоне Мерзликин снова защищал цвета швейцарского клуба "Лугано", с которым дошел до полуфинала сильнейшей швейцарской лиги-А и второй год подряд играл в финале старейшего международного хоккейного турнира — Кубке Шпенглера.

На прошлом чемпионате мира-2016 в Москве Мерзликин стал основным голкипером сборной, имея статистику из 91,2% отраженных бросков. Лучше он выглядел и в сентябрьской олимпийской квалификации, вытеснив с поста №1 Кристерса Гудлевскиса, правда, Латвия все равно не попала на ОИ-2018.

Мерзликин задрафтован в НХЛ клубом "Коламбус Блю Джакетс", но собирается играть за "Лугано" еще два года (со швейцарской командой у Элвиса действующий контракт до окончания сезона-2018/19).

Сегодня присоединился к сборной и 21-летний нападающий Рихард Букартс — младший брат Роберта Букартса. В 2012 году Букартс-младший предпочел российское направление развития карьеры (МХЛ, ступинский "Капитан"), но через год передумал и отправился пытать счастье за океан, где начал с одной из сильнейших юниорских лиг Канады — WHL. В прошлом сезоне дебютировал уже во втором по силе дивизионе североамериканского хоккея — АХЛ ("Портленд Пиратс"), а этот в основном провел в третьей по ранжиру лиге ECHL в составе "Манчестер Монархс" (37 матчей, 16 голов+17 передач, "+7").

Одновременно стало известно, что тренерский штаб сборной Латвии во главе с Бобом Хартли решил сказать "спасибо" и попрощаться с 23-летним форвардом Томом Андерсоном (выступает во втором по силе швейцарском дивизионе за "Тургау").