Футбольный вратарь Игорь Лабутс, который в свое время выступал за юниорские сборные Латвии, а также поиграл в латвийских и зарубежных клубах, принимал участие в 17-ти подозрительных матчах, пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на информацию УЕФА.

27-летний Игорь Лабутс несколько раз упомянут в 26-м номере журнала Der Spiegel в статье "Как результаты договорных матчей в Европе отфильтровывают из Азии". В статье сказано, что УЕФА считает Лабута "подозрительной персоной".

В основе текста — попавший под налюдение матч второй по силе ирландской лиги между командой Лабута "Этлон" и "Лонгфордом". Игра состоялась 28 апреля этого года. Ирландская ассоциация футбола (FAI) после этого матча получила сообщение из УЕФА, что на этот матч были замечены подозрительные колебания ставок. Началось расследование.

Der Spiegel пишет, что до 80-й минуты "Этлон" уступал 1:2, когда ее португальский тренер Рикарду Краву вдруг перевел румынского полузащитника Драгана Сфрияну в оборону. А потом начались подозрительные действия и со второны Игоя Лабута: латвийский вратарь вдруг начал часто выбегать из ворот. Уже в компенсированное время после дальней подачи Сфрияну не удалось остановить мяч, а Лабутс пропустил довольно легкий гол, хотя удар был вполне отбиваемый. Матч в итоге закончился со счетом 3:1 в пользу "Лонгфорда".

"Если бы я был хорошим вратарем, то играл бы в мадридском "Реале", — говорил Игорь Лабутс после матча. В пропущенном голе, по его мнению, виновато его мастерство.

Уроженец Даугавпилса Игорь Лабутс ранее за карьеру поиграл в Ирландии, латвийских "Блазме" (Резекне) и "Гулбене", привлекался в сборные Латвии различных юниорских возрастов. Сезон-2014 начинал в "Юрмале", в восьми матчах чемпионата Латвии пропустил 22 гола, а летом того же года перебрался в "Атлетико" из второй португальской лиги, где также оказался вовлечен в скандал по подозрению в договорном матче.

Немецкий журнал отмечает, что есть определенный круг игроков, с помощью которых можно повлиять на результаты игр. Оказывается, что очень многие из них вместе одновременно играли в подозрительных клубах, с которыми связаны манипуляции. Известно, что в скандальном матче в Ирландии на поле был и еще один латвийский футболист — Кирилл Григоров.

Как пишет Der Spiegel, такие игроки сначала проходят проверку в участии договорных матчах в менее сильных чемпионатах, а потом их привлекают более крепкие команды повыше уровнем.

Издание также отмечает, что в феврале португальская фирма Pre Season стала совладельцем ирландской команды "Этлон Таун". С этой сделкой связан Мао Сяодун, который уже давно имеет славу одного из самых влиятельных лиц на результаты договорных матчей. Известно, что 34-летний китаец действует не только как агент игроков , но и спас от банкротства тот самый португальский "Атлетико", где поиграл Лабутс (сейчас клуб выступает в четвертой лиге).

В Латвии тоже есть проблема с договорными матчами, на которые обратили внимание в УЕФА. Так, в июне из высшей лиги и Кубка Латвии был исключен "Бабите/Динамо" за шесть подозрительных игр в этом году со своим участием. По этой же причине были исключены из второй лиги "Саласпилс" и добельский "Сириус": есть подозрения, что футболисты этих команд тоже пытались повлиять на результаты матчей.