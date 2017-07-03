Украинский футболист Виталий Федотов покинул ФК "Рига" и подписал контракт со "СКА-Хабаровск", который в сезоне-17/18 дебютирует в российской премьер-лиге.

В российской премьер-лиге Федотов будет заявлен за хабаровский СКА как легионер, сообщает пресс-служба армейцев.

25-летний Виталий Федотов — уроженец Донецка. На родине ролузащитник играл за "Шахтер" (Донецк), "Ильичевец" (Мариуполь), "Металлург" (Донецк). Всего в украинской суперлиге Федотов провел 101 матч, забил 7 голов, выступал за юниорскую и молодежные сборные Украины.

В начале этого года полузащитник стал игроком "Риги", но закрепиться в основном составе не сумел. В чемпионате Латвии за рижан провел всего два матча. До приезда в Латвию уже выступал в России — за тульский "Арсенал".