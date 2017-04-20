В Латвии утвержден список из 50-ти спортсменов, которые в соответствии со своими достижениями будут получать финансовую поддержку от Национального олимпийского союза в будущем сезоне-2017/18.

Будущий сезон станет олимпийским. Напомним, Игры-2018 принимает южнокорейский Пхенчхан.

В группу "А" вошли 22 спортсмена (предусмотрен объем финансирования тренировочных занятий и поддержки на соревнованиях в размере до 15 950 евро):

Биатлон — Андрей Расторгуев

Бобслей — Оскар Мелбардис, Даумантс Дрейшкенс, Арвис Вилакасте, Янис Стренга, Оскар Киберманис, Райвис Зирупс, Матис Микнис, Янис Янсонс

Фигурное катание — Денис Васильев

Санный спорт — Андрис Шицс, Юрис Шицс, Элиза Цауце, Улла Зирне, Инарс Кивлиниекс, Артур Дарзиниекс, Кристер Апарьйодс, Оскар Гудрамович, Петерис Калныньш

Скелетон — Мартин Дукурс, Томас Дукурс, Лелде Приедулена.

Группу "В" составили 19 спортсменов (объем финансирования в размере до 11 200 евро):

Биатлон — Байба Бендика

Бобслей — Угис Жалимс, Хелвийс Лусис, Интарс Дамбис, Давис Спрингис

Горнолыжный спорт — Кристап Звейниекс

Конькобежный спорт — Харальд Силов

Санный спорт — Элина Иева Витола, Мартыньш Ботс, Роберт Плуме, Кристенс Путин, Имант Марцинкевич

Скелетон — Кристс Нетлаус

Сноуборд — Том Петрусевич

Фигурное катание — Ангелина Кучвальская.

Шорт-трек — Роберт Янис Звейниекс, Карлис Крузберг, Рейнис Берзиньш, Роберт Крузберг.

В молодежный состав вошли 9 спортсменов. Объем финансирования здесь составит до 2,8 тысяч евро:

Бобслей — Каспар Брезинскис, Ральф Берзиньш

Санный спорт — Рикс Кристер Розитис, Кендия Апарьйоде, Анда Упите, Сигита Берзиня

Скелетон — Иво Штейнберг, Дарта Эстере Зунте, Эндия Ласма Терауда.

В резервный состав включены 12 человек. Их назовут соответствующие спортивные федерации, а каждый из вошедших в такой список сможет претендовать на помощь в размере до 700 евро. По два места выделено биатлонистам и конькобежцам (фигуристам), три места отданы бобселистам и скелетонистам, одно — саночникам и четыре — федерации лыжного спорта.

Финансирование спортсменов планируется начать с мая, чтобы они могли полноценно подготовиться к олимпийскому сезону.