Напомним, что от этапа в Альтенберге, а также следующего (состоится через неделю в Винтерберге) до выяснения обстоятельств отстранен лидер сезона россиянин Александр Третьяков. В его отсутствие на домашней трассе доминировали немцы, а победу одержал Кристофер Гротеер.

Самый титулованный скелетонист Латвии Мартин Дукурс на предыдущих этапах Кубка мира в Северной Америке до призового места так и не добрался. В Альтенберге после первой попытки он занимал вторую строчку, уступая Гротееру 0,22 секунды, несмотря на лучший старт (4,96 . Немец компенсировал более медленное начало отличным прохождением домашней трассы, на которой еще и установил новый рекорд (56,20).

Во второй попытке Мартин снова показал отличный старт (4,97 против 5,10 у Гротеера), но немецкий спортсмен был безупречен на дистанции и в итоге привез латвийцу еще восемь сотых, оставив его на втором месте.

Призовую тройку замкнул еще один немецкий скелетонист Аксель Юнг, а брат Мартина — Томас Дукурс показал седьмой результат в конкуренции 27 участников. Вышедший в отсутствии Третьякова теперь на первое место в общем зачете Кубка мира кореец Юн Сунбин в Альтенберге занял пятое место.

Скелетон. Кубок мира-2016/17. 3-й этап (Альтенберг, 7 января). Мужчины:

1. Кристофер Гротеер (Германия) — 1.52,30.

2. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.52,60.

3. Аксель Юнг (Германия) — 1.52,77…

5. Юн Сунбин (Юж.Корея) — 1.53,26…

7. Томас Дукурс (Латвия) — 1.53,68…