В чемпионате Латвии по футзалу завершился предварительный этап. По итогам двух кругов первое место занял рижский "Никарс": действующий чемпион страны выиграл все 16 матчей. В четвертьфинал прошли также еще семь команд, и только для аутсайдера "РТУ/Мадона" сезона на этом завершен.

В этом сезоне в высшей лиге первенства Латвии выступаю девять участников. Стартовый тур состоялся 15 октября, а последний матч второго круга был сыгран 20 марта.

По сравнению с предыдущими годами схема розыгрыша почти не претерпела изменений. На предварительном этапе — двухкруговой турнир, затем — плей-офф, начиная с четвертьфиналов.

Девятикратный чемпион "Никарс" под руководством португальца Орландо Дуарте выиграл все 16 матчей предварительного этапа, забив больше всех (132) и пропустив меньше всех (23). Рижанам принадлежит и рекорд сезона по самой крупной победе — 16:1 над "РТУ/Мадона". Всего у них 11 побед с крупным счетом (у РАБА — 8). Кстати, за последние три года в национальном чемпионате "Никарс" проиграл всего один официальный матч. Случилось это в третьей игре полуфинальной серии-2016 против РАБА, да и то — в серии послематчевых пенальти (3:4).

Примерно половина состава "Никарса" привлекаются в сборную Латвии, а самым результативным игроком первой части сезона стал Максим Сень — с 23 голами он оказался лучшим в гонке снайперов во всей лиге. В этом сезоне ведущий клуб Латвии задействует также трех легионеров из Бразилии: Вилела забил 12 голов, Вандерсон — 10, Кадини — 6.

Серьезно усилился по сравнению с двумя предыдущими сезонами другой столичный клуб — РАБА. Если прежде команда пополнялась зарубежными футболистами уже по ходу чемпионатов, то теперь четыре бразильца наигрывались с первых туров, взяв на себя ведущие роли в нападении. Эдерсон с 21 голом — второй в списке бомбардиров, у Азеведо — 15 точных ударов, у Маркио — 10, у Соузы — 9.

Бронзовый призер-2016 РАБА, тренирует которую на протяжении 13 сезонов наставник сборной Латвии Артур Шкетов, набрала 42 очка, на 6 пунктов отстав от первого места. Команда одержала 14 побед, уступив только дважды "Никарсу" (1:4 в октябре и 4:7 в январе). Благодаря второму "посеву" двукратный чемпион РАБА теперь может сыграть с "Никарсом" не раньше финала, тогда как в прошлом сезоне их пути пересеклись в 1/2 финала ("никаровцы" тогда выиграли серию 3-1).

Своеобразной репетицией финала может стать решающий матч за Кубок Латвии, который состоится 25 марта в рижском Олимпийском центре (в 16.00). Трофей оспорят "Никарс" и РАБА. Обе команды в Кубке Латвии-2017 начали выступления с 1/8 финала. На пути к финалу футболисты "Никарса" прошли "Лиепаяс папирс" (5:0), "РТУ/Мадону" (7:0) и кулдигский "Никерс" (5:3), сумев отыграться против представителя первой лиги с 0:3. А "рабавцы" обыграл "Кадагу" (11:0), "Нью Проджект" (13:0) и "Монарх" (5:2).

В прошлом году РАБА в полуфинале Кубка неожиданно уступила "Резекне" (4:7), а тот в решающем матче был разгромлен "Никарсом" (3:9).

На третьей строке — дебютант высшей лиги "Резекне" (тренер — Виталий Воскан) с 31 очком, что стало главной неожиданностью предварительного этапа. Победитель первой лиги прошлого сезона одержал 10 побед, уступив по два раза только "Никарсу" и РАБА. Лидерами резекненского клуба являются украинцы — братья Юрий и Андрей Кидановы (28 голов на двоих) и Андрющенко (7), хорошую результативность показали Борисов (15), Силагайлис (14) и Агулс (11). Если "Резекне" преодолеет первый раунд плей-офф, то в полуфинале попадет очевидно на РАБА. Кстати, 18 декабря матч в Лудзе между "Резекне" и "РТУ/Мадона" (15:5) стал самым результативным в сезоне — 20 голов в сумме.

Четвертым финишировал "Бейтар" (23 очка). В межсезонье вице-чемпион прошлого года потерял братьев Кулешовых и Яковлева, в результатах команда немного сбавила, но в целом по сезону играла стабильно. Двум фаворитам турнира "Бейтар" конкуренцию составить не смог, а вот с "Резекне" имеет нейтральный баланс (5:9 и 7:3 — в последнем туре).

В четвертьфинале соперником "Бейтара" станет "Даугавпилс" (19), который два года назад играл в финальной серии (0-3 от "Никарса"), а в 2016-м замкнул квартет лучших. В текущем первенстве "Бейтар" оба раза оказался сильнее "Даугавпилса" — 6:3 дома и 7:6 в гостях.

Шестое место — у рижской команды "Нью Проджект" (16). В последнем матче предварительного этапа "проектировщики" сыграли вничью с земляками из СК "Монарх" (2:2) и в итоге догнали, а по дополнительным показателям оказались и выше другого столичного клуба — ФК "Петров" (16). Оказаться хотя бы шестым было принципиально: в четвертьфинале "Нью Проджект" играть с "Резекне" — этот оппонент все же попроще, чем у имеющего седьмой посев ФК "Петров" (РАБА) или у восьмого сеяного "Монарха" ("Никарс").

Поскольку мест в плей-офф всего восемь, то команда, ставшая последней, оказывалась за бортом матчей на вылет. В сезоне-16/17 слабейшим стал "РТУ/Мадона": один из старожилов одержал всего одну победу, набрал в сумме лишь 4 очка и потерял прописку в высшей лиге.

Плей-офф стартует 26 марта матчами в Лудзе (Резекне — Нью Проджект) и Спуньциемсе (Бейтар — Даугавпилс). "Никарс" против "Монарха" сыграет 28 марта (в Спортцентре) и 30 марта (в Саласпилсе), а РАБА и "Петров" свой первый поединок проведут 29 марта. В этот же день пройдут вторые матчи еще в двух парах, хозяевами которых будут "Нью Проджект" и "Даугавпилс". На стадии четвертьфиналов серии играются до двух побед (полуфиналы и финал — до трех).

После 1-го этапа

1 Никарс 16 16 0 0 132-23 48 очков

2 РАБА 16 14 0 2 106-31 42

3 Резекне 16 10 1 5 95-78 31

4 Бейтар 16 7 2 7 69-65 23

5 Даугавпилс 16 6 1 9 64-82 19

6 Нью Проджект 16 5 1 10 56-66 16

7 ФК Петров 16 4 4 8 53-86 16

8 СК Монарх 16 3 2 11 36-92 11

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9 РТУ/Мадона 16 1 1 14 44-132 4

Бомбардиры: Сень (Никарс) — 23, Эдерсон (РАБА) — 21, Ю.Киданов (Резекне) — 17, Кузьмин (Бейтар) — 16, Борисов (Резекне) — 15, Азеведо (РАБА) — 15, Г.Силагайлис (Резекне) — 14, Р.Пастарс (РТУ/Мадона) — 13…

В 1/4 финала встречаются:

Никарс (1) — Монарх (8)

РАБА (2) — Петров (7)

Резекне (3) — Нью Проджект (6)

Бейтар (4) — Даугавпилс (5)

Фото — FK Nikars.