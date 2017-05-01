Вчера в рамках 30 тура чемпионата Швейцарии по футболу во втором по силе дивизионе "Цюрих" Андриса Ванина встречался с одним из аутсайдеров турнира "Кьяссо".

В день игры латвийский голкипер "Цюриха" праздновал день рождения — 37-летие. Партнеры Ванина постарались забить быстрый гол и на 11-й минуте после удара Муссы Коне вышли вперед. Хозяева отыгрались на 33-й минуте благодаря арендованному у "Ювентуса" марроканцу Юнесу Бну — 1:1.

"Кьяссо" держал ничейный результат вплоть до 76-й минуте пока чашу весов в пользу "Цюриха" не склонил Адриан Винтер. В итоге гости одержали победу (2:1) и не знают поражений в чемпионате уже на протяжении 10 матчей. "Цюрих" набрал 72 очка и по-прежнему является главным претендентом на возвращение в высшую лигу. У "Кьяссо" 29 очков и предпоследнее 9 место.