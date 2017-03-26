Хозяева уже по итогам первой половины встречи ушли далеко вперед (61:43). В третьей четверти, правда, гости сумели отыграть 14 очков. Впрочем, за оставшееся до финальной сирены время ближе "Никс" приблизиться все равно не удалось и команда потерпела уже пятое поражение подряд — 98:106.

У "Никс" в этот раз лучшими на площадке оказались центровой Вилли Эрнангомес и защитник Деррик Роуз, набравшие по 24 пункта и принесшие практически половину очков команды. Кристап Порзиньгис за 26 минут игрового времени набрал 12 очков, сделал 5 подборов, 1 блок-шот, 2 передачи, допустил 5 потерь и 5 фолов.



В составе победителей, как всегда, солировал Кавай Леонард (29 очков), а Давис Бертанс пробыл на площадке всего лишь минуту и 24 секунды, которыми пришлись аккурат на завершение игры. Здесь он и встретился с глазу на глаз с Порзиньгисом, правда, никакими статистическими показателями отметиться не успел (см.видео).



"Никс" в турнирной таблице Восточной конференции опустился уже на 13-ю позицию из 15 возможных. "Сперс" оформил 56 победу в 72 матчах чемпионата и занимает в лиге второе место после "Голден Стэйт Уорриорз".

После игры стало известно, что руководство "Сан-Антонио" в четвертый раз за сезон отправило Бертанса набираться игровой практики в составе "Остин Сперс", который выступает в Лиге развития НБА.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Сан-Антонио Сперс — Нью-Йорк Никс 106:98 (33:23, 28:20, 17:31, 28:24)

СС: Леонард — 29, Олдридж — 19, Пау Газоль — 19, Миллз — 10, Паркер — 10…

НН: Роуз — 24, Эрнангомес — 24, Кузминскас — 19, Порзиньгис — 12+5 подборов…