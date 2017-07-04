21 октября в "Арена-Рига" пройдут международные соревнования по мотокроссу "Optibet Champions Race". Арена-кросс — это разновидность мотокросса, когда спортсмены соревнуются на компактной трассе, построенной в арене закрытого типа.

Предполагается, что на соревнованиях "Optibet Champions Race" будут определены победители в трех одиночных классах (юниорский, классический и чемпионский), а на старт выйдут гонщики из Латвии, Литвы, Эстонии, России и других стран Европы.

В юниорском классе выступят спортсмены в возрасте от 8 до 12 лет, в национальном классе будут соревноваться спортсмены, которые в классическом мотокроссе выступают на мотоциклах классов MX1 и MX2, но за время своей карьеры пока не имели серьезных титулов. А в самом престижном, чемпионском классе, на старт выйдут 20 гонщиков из разных стран Европы.

Организатором мотокросса в "Арена-Рига" выступает Национальная ассоциации мотоспорта (НАМС). По словам организаторов, будут и сюрпризы. Предполагается, что зрители увидят среди участников кросса спортсменов, которые в последнее время не выступают на соревнованиях по классическому мотокроссу.

21 октября в "Арене-Рига" в рамках соревнований предусмотрена развлекательная программа, а отдельные сюрпризы не будут раскрываться до дня соревнований. Как рассказал руководитель НАМС Каспарс Цвейгелис, цель ассоциации — организовать международное мероприятие высокого уровня, которое в будущем может стать традиционным заключительным шоу сезона по мотокроссу в странах Балтии.

Организаторы подчеркивают, что это сложный проект: за короткое время в "Арена-Рига" нужно будет доставить около 3000 кубометров грунтового покрытия и построить качественную и интересную трассу. "Архитектурой" трассы займется известный разработчик из Западной Европы. К организации соревнований и их обслуживанию привлекут свыше ста человек. Подробнее о мотокроссе в рижской арене — здесь.

Билеты на мероприятие уже доступны в кассах Bilesu serviss.