Сегодня на будущей олимпийской трассе в корейском Пхенчхане прошла 10-километровая спринтерская гонка в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону у мужчин. Ее победителем стал Джулиан Эберхард.

Эберхард стрелял безупречно, бежал быстро и в итоге "привез" занявшему второе место американцу Лоуэллу Бэйли 41 секунду. Это вторая победа австрийца в спринте в нынешнем сезоне. Первую он одержал в начале года в Оберхофе.

Лидеру Кубка мира Мартену Фуркаду сегодня пришлось бежать два штрафных круга, но даже с ними он сумел войти в тройку призеров.

Лучший из россиян был Евгений Гараничев занял девятое место и также допустил два промаха. Антон Шипулин отлично бежал, но трижды промазал и остался в итоге только 23-м с полутораминутным отставанием от Эберхарда в завтрашней гонке преследования.

Пробился в пассьют и лучший латвийский биатлонист Андрей Расторгуев. У него тоже было два промаха (по одному в стрельбе лежа и стоя) и победителю гонки он уступил минуту и двадцать секунд.

Еще два латвийских "стреляющих лыжника" Илмар Брицис и Даумантс Луса показали 66-й и 76-й результаты соответственно среди 102-х финишировавших участников.

КМ-2016/17. Биатлон. 7-й этап (Пхенчхан, 3 марта). Мужчины. Спринт. 10 км

1. Джулиан Эберхард (Австрия) — 23.11,1 (0 штрафных кругов).

2. Лоуэлл Бэйли (США) — отставание 40,7 (0).

3. Мартен Фуркад (Франция) + 45,4 (2).

4. Доминик Ландертингер (Австрия) +48,1 (0).

5. Эрик Лессер (Германия) +50,3 (1).

6. Доминик Виндиш (Италия) +54,1 (1).

7. Зерафин Вистнер (Швейцария) +1.02,3 (1).

8. Симон Эдер (Австрия) +1.05,5 (2).

9. Евгений Гараничев (Россия) +1.06,3 (2).

10. Артем Прима (Украина) +1.07,7 (0)…

15. Андрей Расторгуев (Латвия) + 1.19,9 (2)…

66. Илмар Брицис (Латвия) + 2.50,0 (2)…

76. Даумантс Луса (Латвия) + 3.03,1 (1)…