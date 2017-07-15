Дисциплинарная комиссия Федерации футбола Латвии за влияние на результаты матчей исключила на неопределенное время две команды первой лиги ("Екабпилс" и "Огре") и одну команду второй лиги (рижская "Райта") из первенства страны по футболу.

Кроме того, ДК ЛФФ на три года дисквалифицировала пять физических лиц — 41-летнего главного тренера "Огре" Игоря Троицкого (в свое время выступал за сборную Латвии), а также четырех футболистов — Алексея Куплова-Огинского, Дениса Сокольского, Олега Пеньковского и Сергея Лебедева.

После исключения "Екабпилса" и "Огре" в первой лиге первенства Латвии количество команд сократилось с 14-ти до 12-ти. У дисквалифицированных команд анулированы все результаты игр этого сезона, в связи с чем претерпела изменения и турнирная таблица. После восьми туров лидируют "Валмиера", "Гробиня" и "Олайне" (9 игр) — по 20 очков.

Это не первая дисквалификация команд в нынешнем первенстве Латвии. В конце июня за подозрение в участии в нескольких договорных матчах из высшей лиги был исключен дебютант — "Бабите/Динамо". По той же причине были дисквалифицированы представители второй лиги "Добеле" и "Сириус".

ДК ЛФФ исключила "Екабпилс", "Огре" и "Райту", основываясь на информацию, документы, свидетельства и доказательства, попавшие в ее распоряжение. В частности, 9 июля в 1/8 финала Кубка Латвии "Екабпилс" проиграл дома "Елгаве", и в протоколе матча делегат указал, что игроки "Екабпилса" "своими действиями помогали чужой команде забивать голы, сознательно теряли мяч, ошибались, отдавали передачи соперниками, а также не мешали футболистам "Елгавы" приближаться к свом воротам".

Спустя два дня, 11 июля, ЛФФ получила из Системы раскрытия мошеннических азартных игр (BFDS) УЕФА сообщение о матче между "Екабпилсом" и "Елгавой". Отмечалось, что по ставкам на этот матч можно сделать вывод, что ход игры и результат были подтасованы. Указывалось, что до игры была ставка на то, что "Екабпилс" проиграет с разницей минимум в семь мячей. Кроме того, необоснованно высокий объем ставок был сделан на то, что "Екабпилс" проиграет с разницей в шесть мячей и на то, что по ходу игры будет забито минимум семь голов.

Комитет Честной игры и этики ЛФФ пригласил экспертную группу, чтобы детально проанализировать видеозапись матча. Эксперты пришли к выводу, что игроки "Екабпилса" Куплов-Огинский, Пеньковский и Лебедев выполняли действия, за которые предусмотрено наказание согласно регламенту ДК ЛФФ.

Кроме того, на заседании ДК ЛФФ был рассмотрен матч первой лиги между "Екабпилсом" и "Огре", который состоялся 6 мая. По видеозаписи было констатировано, что в отдельных эпизодах игроки "Екабпилса" сознательно допускали ошибки в обороне, чтобы добиться нужной разницы забитых/пропущенных голов и желаемого результата.

На заседании комиссии директор "Екабпилса" Руслан Баяриетис указал, что он согласен с тем, что два упомянутых выше матча подозрительны, особенно действия Куплова-Огинского, который, возможно, влиял на манипуляцию результатов матчей. Баяриетис отметил, что у него нет информации о размещенных ставках и их объеме на эти игры.

В распоряжении ДК ЛФФ есть также письменное свидетельство игрока "Огре", в котором сказано, что до матча первенства Латвии против "Резекне", который состоялся 27 мая, главный тренер огрского клуба Игорь Троицкий сказал своим футболистам, что в случае, если они выиграют первый там, каждому будет выплачено вознаграждение. А если этого не удастся, то игрокам "Огре" надо совершить действия, чтобы во втором тайме сознательно пропустить гол. В том матче счет после первого тайма был 1:0 в пользу "Огре", а по итогам 90 минут — 2:0.

12 июля Троицкий был пригалшен на заседание комитета по Честной игре и этике. Он сказал, что запретил игрокам добиваться нужного результата по вышеупомянутым матче и запрещает манипулировать с результатами игр. Он отметил, что в этом сезоне не проводил видео-анализ ни одной из игр "Огре". Тренер полагает, что отдельные матчи, которые по заключению экспертов содержат ряд подозрительных эпизодов, не были договорными.

Игрок "Огре" также сказал, что игроки с украинским гражданством, который были в команде в начале сезона, тоже, по всей видимости, на поле совершали действия, не отвечающие спортивной этике. Так, один из украинских футболистов, который, скорее всего, исполнял организаторские функции, регулярно пользовался мобильным телефоном до игр, в перерыве и после игр, вероятно, созваниваясь с лицами, сделавшими ставки. Игрок "Огре" добавил, что была очень подозрительная игра против "Екабпилса" 6 мая: он полагает, что футболисты "Екабпилса" совершали сознательные действия, направленные на то, чтобы огрчане забили несколько легких голов.

В распоряжении ДК ЛФФ поступил и аналил экспертов по видеозаписям матчей "Огре" против "Прейли" и "РТУ/Сконто академия", состоявшихся в июне. Эксперты пришли к выводу, что в обоих матчах отдельные игроки "Огре" выполняли действия, направленные на то, чтобы добиться желаемого результата, сознательно ошибались, помогая сопернику забивать голы. Комиссия обращает внимание на Дениса Сокольского, который в обоих матчах в сумме фигурирует в 16 подозрительных эпизодах, а ранее был включен в несколько сообщений BFDS УЕФА в связи с подозрительными матчами.

Также в ДК ЛФФ приняли во внимание сообщение судьи, что 21 июня во второй лиге футболисты "Райта" совершали сознательные действия, направленные на ошибки в обороне, чтобы обспечить конкретный результат. И в этом матче в подозрительных эпизодах фигурируют Куплов-Огинский, Лебедев и Пеньковский.

12 июля заявка "Райты" была отозвана из участия в чемпионате второй лиги, при этом в ДК ЛФФ считают важным принять во внимание все обстоятельства и взвесить соотвествие принятых санкций.