В первом сете у латвийской теннисистки не наблюдалось никаких проблем — уверенная победа со счетом 6:1 за 23 минуты.

В следующей партии Анастасия начала с двух брейков, но при этом сама отдала три подачи и в итоге чешка сравняла счет — 3:6.

Дебют решающего сета прошел под знаком Севастовой, которая взяла четыре гейма подряд. Однако Плишкова и не думала сдаваться: она "под ноль" берет два подряд гейма на подаче соперницы и сравнивает счет — 4:4.

Там теннисистки добрались до тай-брейка, где Анастасия опять же была впереди, но упустила два матч-пойнта и в итоге начала год с обидного поражения — 6:7 (6-8).

В Шеньчжэне латвийская теннисистка разжилась всего одним рейтинговым баллом и гонораром в размере $4,7 тысячи. Правда, на этом турнир в Китае для нее еще не закончен: Анастасия заявлена и в парный разряд, где выступит с россиянкой Анастасией Пивоваровой. Причем Насте придется еще раз выйти на корт против Плишковой, которая выступит в дуэте со швейцаркой Викторией Голубич.