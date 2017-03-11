Национальный чемпионат стартовал в пятницу матчем между "Елгавой" и дебютантом высшей лиги "Бабите". С момента начала игры прошло только пять минут, а бразильский новичок еглавчан Ледесма уже открыл счет голам в новом сезоне. В дальнейшем футболисты "Бабите" пытались отыграться, имели для этого возможности и даже забили как-то гол, но взятие ворот из-за офсайда было отменено. В итоге "Елгава" добилась минимальной победы — 1:0.

Сегодня состоялись еще две игры."Вентспилс" на своем поле благодаря голам Гирта Карлсона и Эдуарда Тиденберга в довольно непростом поединке обыграл рижскую "Метту" — 2:0.

"Рига" гостила у "Лиепаи". Первый тайм прошел без взятия ворот, а на 64-й минуте матча отличился защитник столичной команды Каспар Горкш, защищавший в прошлом сезоне цвета лиепайчан.

Завтра пройдет заключительный матч тура РФШ — "Спартак". Юрмалчанам предстоит в этом году защита чемпионского титула.

Чемпионат Латвии. Высшая лига (1 тур):

"Елгава" — "Бабите" 1:0 (1:0)

Гол: Ледесма (5)

"Лиепая" — "Рига" 0:1 (0:0)

Гол: Горкш (64)

"Вентспилс" — "Метта/ЛУ" (Рига) 2:0 (1:0)

Голы: Карлсон (14), Тиденберг (64).