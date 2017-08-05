На ЧМ-2017 в Вене выступали 48 пар. На предваритнльном этапе они были разделены на 12 групп. По двое лучших, а также 4 из 12-ти занявших третьи места, квалифицировались в 1/16 финала, а 8 команд между собой в дополнительном раунде плей-офф разыгрывали туда еще 4 путевки.

На чемпионате мира Самойлов и Шмединьш имели второй номер посева. На предварительном этапе они одержали две победы в трех матчах и вышли из группы в плей-офф.

В 1/8 финала латвийские волейболисты взяли верх над американцами Джоном Хайденом и Райеном Дохерти (22-е) — 2-1 (23:21, 18:21, 15:12), но в 1/8 финала уступили бразильцам Эвандру Гонсалвешу Оливейре и Андре Лойолу Штейну (4-е) — 0-2 (22:24, 19:21), которые в первом раунде плей-офф выбыли другой дуэт из Латвии — Мартыньша Плявиньша и Харалда Регжу (29-е) — 2-0 (21:13, 21:18).

Самойлов и Плявиньш в матче против бразильцев в первом сете вели с преимуществом в 6 очков (13:7), но растеряли весь перевес. При 22:21 латвийская пара не использовала сет-бол и в итоге уступила 22:24. По ходу второго сета Оливейра и Штейн постоянно были впереди на 1-2 очка — 3:1, 11:10, 16:14. Однажды Самойлову и Шмединьшу удалось сравнять результат (18:18), но концовку партии бразильцы провели более удачно — 21:19.

По итогам ЧМ-2017 Самойлов и Шмединьш поделили 9-16-е места. В этом сезоне их лучшим выступлением является четвертое место на этапе Кубка мира категории "три звезды" в Москве.

Плявиньш и Регжа в своей группе заняли третье место (одна победа в трех матчах), а в дополнительном раунде плей-офф (lucky looser) со счетом 2-0 (21:11, 21:18) переиграли канадцев Райана Вандербурга и Аарона Нисбаума (37-е) и пробились в 1/16 финала, где уступил Оливейре и Штейну.

Свой лучший результат в текущем сезоне дуэт Плявиньш/ Регжа показал в июле на этапе Кубка мира категории "четыре звезды", когда добрался до полуфинала и в итоге замкнул четверку лучших.

Третий дуэт из Латвии Эдгар Точс / Рихардс Финстерс (30-й посев) на групповом этапе одержали одну победу в трех играх, что не помешало им с третьего места сразу выйти в основной раунд плей-офф. В 1/16 финала Точс и Финстерс проиграли олимпийским чемпионам рио-2016 бразильцам Алисону Черути и Бруну Шмиту (5-й посев) — 0-2 (15:21, 7:21). таким образом, Плявиньш / Регжа и Точс / Финстерс поделили 17-е места.

Латвия на ЧМ-2017 стартовала сразу тремя командами потому, что в прошлом сезоне Самойлов и Шмединьш стали победителями турнира CEV серии "Мастерс" в Юрмале и обеспечили стране еще одну путевку на ЧМ.

Два года назад из-за травмы Шмединьша Самойлов на чемпионате мира выступал вместе с Плявиньшем. Они успешно прошли групповой этап, но выбыли в первом раунде плей-офф. В 2011 году Плявиньш вместе со Шмединьшем заняли 4-е место на чемпионате мира, что является лучшим достижением для латвийского пляжного волейбола на турнирах такого уровня. А в 2012 году Плявиньш и Шмединьш завоевали бронзу на Олимпиаде в Лондоне.