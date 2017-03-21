В квалификации Гулбису (АТР, 172) достался в соперники украинец Сергей Стаховский (АТР, 111). Пути этих теннисистов неоднократно пересекались и юрмалчанин имеет большой перевес (6-2). Причем последнюю свою победу (и единственную пока в этом году) он одержал как раз над Стаховским в феврале. Однако в этот раз украинскому теннисисту удалось сократить отставание.

Первый сет остался за Гулбисом на тай-брейке — 7:6 (7-3). Во втором продолжалась равная игра вплоть до десятого гейма, который Эрнест уступил на своей подаче, а с ним и партию — 4:6.

Решающий сет матча начался с долгой борьбы за очко на подаче Стаховского. Гулбис не использовал три брейк-пойнта и, похоже, сильно из-за этого расстроился. Во всяком случае, ни одного гейма до конца партии он так и не взял, проиграв с треском — 0:6.

Почти за 2 часа игрового времени соперники по семь раз подали на вылет, но если Стаховский совершил три двойных ошибки, то Гулбис ответил шестью. Опять же реализация брейк-пойнтов была значительно лучше у соперника Эрнеста — 5 из 9 против 1 из 7.

