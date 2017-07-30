62-летний Евгений Перевертайло у руля "Риги" встал только в мае этого года после того, как команда не слишком удачно стартовала в первенстве Латвии. При этом российский специалист несколько матчей "Ригой" руководил неофициально (не были оформлены необходимые документы). Сначала при нем рижане выдали серию побед, но после официального назначения баланс побед/поражений на данный момент составляет +2=3-2.

На прошлой неделе в последнем матче, в 15-м туре, столичный клуб уступил в Лиепае (1:2). при этом Перевертайло был признан лучшим тренером высшей лиги в июне. Сейчас команда с балансом +5=5-3 делит 2-3-е места, на два очка отставая от юрмальского "Спартака" (у лидера есть два матча в запасе).

Руководство "Риги" официально пока не делало заявлений об отставке Перевертайло, но, по информации портала Sportacentrs.com, это уже произошло. А новым тренером рижан в ближайшее время будет утвержден Славиша Стоянович, который в 2007 и 2008 годах побеждал в чемпионате Словении вместе с "Домжале", с 2011 по 2012 годы возглавлял сборную Словении. При нем сборная в четырех официальных матчах проиграла трижды. В последующие годы Стоянович тренировал сербскую "Црвена Звезда" (привел к чемпионству в сезоне-13/14), бельгийский "Льерс", китайский "Чангчун", в марте упоминался среди кандидатов на должность главного тренера сборной Ганы.

"Рига" под названием "Карамба/Динамо" в 2015 году стала победителем первой лиги, а вывел в элиту ее Михаил Конев. За последние полтора года в команде сменились уже 4 главных тренера (Стоянович будет пятым) — Кирилл Курбатов, россияне Дмитрий Хомуха, Владимир Волчек (под его руководством команда провела начало нынешнего сезона) и Евгений Перевертайло. Конев сейчас является помощником главного тренера.