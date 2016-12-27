В Канаде стартовал чемпионат мира по хоккею среди молодежи. В первом туре сборная Латвии U-20 в Торонто со счетом 1:6 проиграла американцам.

Молодежка Латвии проводила в элитном дивизионе первый матч, куда вернулась спустя три года. В элиту в декабре прошлого года ее вывел Леонид Береснев, позже перешедший на работу с национальной сборной. А теперь сборную U-20 тренирует Эрик Милюнс.

Перед ЧМ хоккеисты сборной Латвии U-20 провели два контрольных матчах, проиграв датчанам (2:3) и взяв верх над юниорской канадской командой "Хоксбери" (3:2) из лиги CCHL.

Против американцев — одного из фаворитов ЧМ — сборная Латвии продержалась более одного периода. Соперник открыл счет на 7-й минуте (Харпер), а на 16-й минуте Крастенбергс сравнял результат. За первый период Латвия нанесла всего два броска, и один из них достиг цели.

Вторично американские хоккеисты вышли вперед на 26-й минуте, под занавес периода довели счет до 3:1, а в третьей 20-минутке забросили еще три шайбы.

Во втором туре Латвии играть с Россией (27 декабря), в третьем — с Канадой (29 декабря), в четвертом — со Словакией (30 декабря).

По четыре команды из двух групп выйдут в четвертьфинал, а двое аутсайдеров групп между собой разыграют 9-10-е места и определят худшую команду, которая из элитного дивизиона опустится рангом ниже (победителем Дивизиона 1А стала сборная Беларуси).

Молодежный чемпионат мира

Группа В

США U-20 — Латвия U-20 — 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Шайбы: 1:0 Харпер (Фицджеральд, Окэн, 6.27). 1:1 Крастенбергc (Янсонс, 15.22). 2:1 Уайт (Томпсон, Фокс, 26.29). 3:1 Келлер (Уайт, Томпсон, 38.45). 4:1 Келлер, 52.19. 5:1 Бракко (Терри, 57.41-бол). 6:1 Гринуэй (Канин, Терри, 59.20).

Вратари: Парсонс 11/12 — Митенс 24/30.

Броски: 30-12

Штраф: 14-20

26 декабря. Торонто. "Air Canada Centre".