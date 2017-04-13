Сегодня в словацком Попраде первый матч на юниорском чемпионате мира провели хоккеисты сборной Латвии (U-18). Их соперниками были сверстники из Канады.

Несмотря на солидное преимущество юной смены родоначальников хоккея первый период завершился вничью — 1:1. На гол Стилианоса Маттеоса, который реализовал штрафной бросок на 12-й минуте, сборная Латвии через семь минут ответила шайбой Рихарда Пашкаускса, оказавшегося первым на добивании.

Вторая 20-минутка прошла с еще более заметным преимуществом канадцев, что вылилось в два гола: Максим Комтуа отличился в большинстве, Исаак Ратклифф забросил в равных составах — 1:3. Еще было пару выходов "1 в 0", которые ликвидировал голкипер сборной Латвии Никлавс Рауза.

Заключительная треть встречи получилась уже не такой напряженной, но опять же с преимуществом канадской команды. В середине периода отличился Макензи Энтвисл, установивший в итоге окончательный результат — 1:4.

Отметим, что по воротам Йена Скотта латвийские хоккеисты нанесли в этом матче 19 бросков, Рауза парировал 50 из 54-х и был признан лучшим игроком в составе команды. Завтра сборная Латвии проведет второй матч на турнире: в 20:30 она встречается со швейцарцами.

ЮЧМ-2017 (U-18). Группа А:

Латвия — Канада 1:4 (1:1; 0:2; 0:1)

Шайбы: 0:1 Маттеос (11:50-бул.). 1:1 Пашкаускс (18:08). 1:2 Комтуа (Энтвисл, 23:36-бол.). 1:3 Ратклифф (Шнарр, 28:26). 1:4 Энтвисл (Смит, Митчелл, 50:48).

Броски: 19 — 54.

Вратари: Рауза — Скотт

Штраф: 16 — 32.

13 апреля. Попрад. 1 435 зрителей.