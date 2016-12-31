В первой половине встречи команды поочередно выходили вперед. В середине третьей четверти баскетболисты "Нью-Орлеанс" сумели уйти в отрыв и удержали преимущество до финальной сирены — 104:92.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 18 подборов. В составе "Никс" больше всех очков принес Кармело Энтони (26) и Кристап Порзиньгис (21). Кроме того, оба также оформили дабл-даблы.

Для латвийского баскетболиста это восьмой дабл в сезоне (еще 12 подборов), еще за 38 минут игрового времени он отдал три передачи, сделал 2 блок-шота и два перехвата.

"Никс" потерпел третье поражение кряду и 16 в сезоне. Теперь у команды 50-процентный баланс побед и поражений, а в турнирной таблице команда Порзиньгиса откатилась на 7 место в Восточной конференции. Завершает год "Никс" этой ночью в Хьюстоне.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

"Нью-Орлеан Пеликанс" — "Нью-Йорк Никс" 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)

НО: Дэвис (23 + 18 подборов), Эванс (16), Мур (12), Холидэй (12 + 11 передач), Хилд (12), Хилл (10)…

НН: Энтони (26 + 13 подборов), Порзиньгис (21 + 12 подборов), Роуз (20)…