Поначалу игра у "Никс" в столице мормонов получалась: гости выиграли первую четверть с перевесом в 8 очков и продолжали оставаться впереди вплоть до середины третьей 12-минутки. В последнем игровом отрезке "Никс", к сожалению, потеряли из-за травмы Деррика Роуза, а "джазменам", благодаря Руди Гоберу, удалось совершить рывок и одержать победу со счетом 108:101.

Именно французский центровой и стал самым результативным игроком матча, оформив дабл-дабл из 35 очков и 13 подборов. В составе "Нью-Йорка" лучшим с 24 очками оказался Кристап Порзиньгис. Латвийский форвард чаще всех в команде бросал по кольцу (реализовал 5 двухочковых из 10, 3 дальних броска из семи попыток и забросил 5 из 6 штрафных). Кроме того, на счету Порзиньгиса за 31, 5 минуту игрового времени — 7 подборов, 1 блок-шот, 1 перехват и 5 фолов.



С 27 победами в активе "Никс" вряд ли уже поднимется выше в конференции, а вот опуститься еще может. До окончания регулярного чемпионата, который станет для команды Порзиньгиса одновременно и завершением сезона, "Никс" осталось провести 11 матчей.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:



Юта Джаз — Нью-Йорк Никс 108:101 (26:34, 25:21, 21:20, 36:26)

ЮД: Гобер — 35+13 подборов, Хэйворд — 19+8 подборов, Хилл — 15+7 подборов, Нето — 10, Джонсон — 10…

НН: Порзиньгис — 24+7 подборов, Роуз — 17+6 передач, Энтони — 16, Ли — 12…

