Европейский союз велосипедного спорта (UEC) присвоил Валмиере право на проведение чемпионата Европы по BMX в 2019 году.

Валмиеру можно смело считать латвийским центром BMX. В этом городе выросли многие латвийские гонщики высокого уровня, в том числе двукратный олимпийский чемпион Марис Штромбергс.

В предыдущий раз соревнования такого уровня проходили в Латвии в 2013 году. Правда, тогда чемпион определялся по итогам нескольких этапов. Девятый и десятый этапы в тот раз принимала Рига. Штромбергс дважды финишировал вторым, но это не помешало ему выиграть общий зачет и стать чемпионом Европы.

Начиная с 2014 года призеры чемпионата Европы определяются на одних отдельных соревнованиях, а параллельно в несколько этапов проходит Кубок Европы.

В следующем году чемпионат Европы по BMX пройдет в Глазго, а в этом году он проходил в Бордо. Штромбергс завершил борьбу на стадии 1/4 финала, а другой латвийский гонщик Эджус Трейманис участвовал в финале, где занял пятое место.