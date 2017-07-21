Фестиваль Ghetto Games пройдет в шестой раз. В этом году он соберет участников не толькоиз Европы, но из Австралии, США и Аргентины. Всего на фестивале выступят 1300 спортсменов из 20 стран, которые представят 13 видов спорта. Кроме того, впервые пройдет Латвийский чемпионат SUP (гребля стоя на досках).
В день открытия, 28 июля, в Вентспилском "Парке приключений" состоятся чемпионат по вейкборду и соревнования BMXDirt. В субботу, 29 июля, в центре Вентспилса пройдут соревнования по скейтборду, BMX и катанию на роликовых коньках с участием спортсменов мирового уровня. Также пройдут соревнования по фристайлу на мотоциклах KurlandStunt. А 30 июля фестиваль завершится соревнованиями по футболу, флорболу, баскетболу и уличным танцам.
Программа мероприятий Ghetto Games и подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля.
Ниже — фотогалерея с Ghetto Games-2016