C 28 по 30 июля в Вентспилсе пройдет крупнейший в Европе фестиваль уличного спорта и культуры Ghetto Games. Жители и гости Вентспилса смогут стать не только зрителями, но и принять участие в разных бесплатных мероприятиях в рамках фестиваля.

Фестиваль Ghetto Games пройдет в шестой раз. В этом году он соберет участников не толькоиз Европы, но из Австралии, США и Аргентины. Всего на фестивале выступят 1300 спортсменов из 20 стран, которые представят 13 видов спорта. Кроме того, впервые пройдет Латвийский чемпионат SUP (гребля стоя на досках).

В день открытия, 28 июля, в Вентспилском "Парке приключений" состоятся чемпионат по вейкборду и соревнования BMXDirt. В субботу, 29 июля, в центре Вентспилса пройдут соревнования по скейтборду, BMX и катанию на роликовых коньках с участием спортсменов мирового уровня. Также пройдут соревнования по фристайлу на мотоциклах KurlandStunt. А 30 июля фестиваль завершится соревнованиями по футболу, флорболу, баскетболу и уличным танцам.

Программа мероприятий Ghetto Games и подробная информация доступна на официальном сайте фестиваля.

Ниже — фотогалерея с Ghetto Games-2016