29 октября в возрасте 49 лет скончался латвийский футбольный тренер Алик Карклиньш, сообщает пресс-служба Федерации футбола Латвии.

Алик Карклиньш родился в Риге в 1968 году. Как футболист выступал за рижские команды "ВЭФ" (1985-86), "Красный квадрат" (1987-89), броценский "Старт" (1989-1992), рижские "РБК-Арма" (2000-01) и "Даугава-90" (2003-2005).

Тренерская карьера Карклиньша началась в 2000 году, когда он работал в рижском РТУ с футболистами 1997 г.р. В 2000-м и 2001-м его РТУ становился бронзовым призером чемпионата Латвии среди детских команд своего возраста. Вместе с "Даугавой-90" он выиграл первую лигу, с 2005 по 2009 годы работал ассистентом главного тренера юношеской сборной Латвии 1990 г.р.

Также Алик Карклиньш с 2005 года тренировал команду "Бабите", с 2012 по 2014 годы был помощником главного тренера в "Юрмале", а последним его местом работы являлся клуб четвертой польской лиги "Олимпия" (Ковари). Имел тренерскую лицензию УЕФА категории А.