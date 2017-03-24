25 марта в Рижском национальном спортивном манеже (ул. Маскавас, 160) начнется VI Балтийская Олимпиада боевых искусств, организаторами которой выступает спортивный центр "Маршалс Асахи" в сотрудничестве с Латвийским союзом боевых искусств, Обществом STOP DRUGS и LiveRīga.

Балтийская Олимпиада боевых искусств — это крупнейшее в странах Балтии спортивное мероприятие по восточным единоборствам. Она является преемницей Международного Фестиваля Freestyle Fighting, который ведет отсчет с 2002 года и ежегодно проходит в латвийской столице.

Олимпиада объединит представителей различных боевых единоборств. В рамках мероприятия пройдут соревнования по каратэ (WKJF), Freestyle Forms (свободные формы без оружия и с оружием), состоятся Открытые чемпионаты по кобудо, сумо, ножевому бою, кик-тай-боксингу и хан мудо.