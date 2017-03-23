Состязание по быстрым шахматам пройдет 25-26 марта в санатории "Янтарный берег" в рамках Юрмальского шахматного фестиваля, с участием многократной чемпионки мира гроссмейстера Ноны Гаприндашвили.

Основная задача этого турнира, который будет проходить в двух категориях — среди сениоров (S-55 +) и юниоров (U-15) — объединить два поколения шахматистов.

Также в рамках фестиваля произойдет значимое событие для латвийских шахмат: матч между легендой шахмат, многократной чемпионкой мира среди женщин гроссмейстером Ноной Гаприндашвили (Грузия) и чемпионом мира среди сениоров (S-65+) в составе сборной России, гроссмейстером Евгением Свешниковым. Предусмотрена прямая трансляция партий матча.

Нона Гаприндашвили — пятая в истории шахмат чемпионка мира (1962—1978), первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и первая женщина, которой присвоено звание гроссмейстера среди мужчин (1978). Пятикратная чемпионка СССР, первая обладательница приза "Шахматный Оскар" (1982).

27 марта в 16.00 Нона Гаприндашвили даст сеанс одновременной игры для юных шахматистов в Доме Москвы.