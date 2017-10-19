Кто такой Валдис Валтерс? Как легендарный латвийский баскетболист, успешный тренер и известный спортивный эксперт он известен каждому. Но так ли много мы знаем о нем на самом деле? В четверг Валтерс пришел к нам в редакцию, чтобы побеседовать с Янисом Домбурсом в рамках проекта Delfi TV. В ходе разговора выяснилось, что он сам для себя загадка.

"Я ничего о себе не знаю. Звучит как в каком-нибудь фильме, но это так, — начал Валтерс. — Я часто меняюсь. Меняюсь в зависимости от ситуаций. У меня есть строгие убеждения, которых я придерживаюсь, но временами на пути возникают препятствия, которые приходится обходить. Моя линия жизни прямая. Но порой меня бросает в стороны".

Валтерс считает, что как баскетболист он полностью реализовался. "Я добился всего, чего хотел, — говорит он. — Разве что на Олимпиаду не съездил. Это произошло отчасти по моей собственной вине, отчасти по вине политического режима того времени, но что было, то было. В целом, я доволен как сложилась моя игровая карьера. Дело ведь не в титулах. Играть на своем уровне — вот, что действительно имело значение. Я еще долго мог бы играть в 90-е, но понимал: раз не могу играть 30 минут и больше, значит, карьере конец".

По завершении игровой карьеры Валтерс стал баскетбольным функционером и тренером. Он помог основать Латвийскую баскетбольную лигу и Юношескую баскетбольную лигу, возглавлял "Броцени", "Сконто" и новый, возрожденный ВЭФ. Успел он попробовать себя и в политике.

"Я состоял лишь в одной партии — в "Latvijas cels", — вспоминает Валтерс. — Всегда был патриотом. Даже тогда, когда об этом было опасно говорить. В советское время матч ВЭФа и "Жальгириса" — это все равно, что Латвия против Литвы сейчас. ВЭФ против ЦСКА — Латвия против России. Даже тогда, когда мы были одной страной, все понимали подтекст этих матчей".

Сейчас баскетбол в Латвии очень популярен. По сути, это вид спорта номер один. Во всяком случае, командный. Но так было не всегда. В прошлом десятилетии, когда лидерами сборной были Андрис Биедриньш и Каспар Камбала, только ленивый не ругал игроков сборной за нарушения спортивного режима.

"У нас было потерянное поколение и поколение тусовщиков, — говорит Валтерс. — Все это игроки переходного периода. [Роберт] Штелмахерс и Ко — это продукты советской системы, которым пришлось быстро перестраиваться и привыкать к новым реалиям. Тусовщики — это уже продукты новой системы, но родившиеся при социализме. В той жизни у них ничего не было, а при капитализме они познали вкус больших денег. Уже в 18 лет они стали хорошо зарабатывать. Ну и понеслось. Они просто потеряли голову".

Валтерс признался, что даже он не мог повлиять на своих сыновей. "Я не мог их контролировать. Я много с ними говорил, но это не помогало. Сейчас они все понимают. Но тогда… Я всегда строго воспитывал своих детей, но это не уберегло их от ошибок молодости", — заявил он.

Валдис Валтерс — легенда латвийского баскетбола, чемпион мира (1982) и двукратный чемпион Европы (1981, 1985) в составе сборной СССР, самый ценный игрок ЧЕ-1981, член Зала славы ФИБА.

Янис Домбурс — один из самых известных латвийских журналистов. С 2001 по 2011 годы он вел ток-шоу "Что происходит в Латвии" (Kas notiek Latvijā) в прямом эфире на телеканале LTV, затем на телеканале LNT — передачу "Студия Домбурса". Весной 2017 года Домбурс вел цикл предвыборных интервью и дискуссий на портале Delfi.