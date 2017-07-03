Нынешний сезон складывается для 28-летнего Гулбиса неудачно. После лечения травмы он вернулся в тур в феврале, но в семи первых матчах одержал одну победу. Серию поражений рижанин прервал в июне на "Челленджере" в Чехии, где по ходу турнира был вынужден сняться из-за травмы мышц брюшного пресса. На прошлой неделе он планировал выступить на проверочном турнире "The Boodles", однако ни одного матча так и не провел.

Несмотря на место в шестой сотне рейтинга, Эрнест Гулбис получил право сыграть сразу в основной "сетке" лондонского "Уимблдона" благодаря так называемому "защищенному рейтингу" (рейтинг до того, как игрок получил травму), по которому он сможет сыграть еще на семи турнирах.

В первом круге "Уимблдона" рижанину предстоит поединок с ветераном — 36-летним Виктором Эстрелья-Бургосом из Доминиканской Республики (96-й в мире).

Первая ракетка Латвии Микелис Либиетис за неделю потерял три позиции и сейчас находится на 479-м месте в мире. В этом сезоне он заработал всего 5 рейтинговых очков. Мартыньш Поджус отступил на 13 мест и теперь 805-й, а Кришьянис Стабиньш — 936-й.

В первой десятке рейтинга АТР изменений нет. Лидирует британец Энди Маррей, свыше 2000 очков ему уступает испанец Рафаэль Надаль, более 3000 — швейцарец Стэн Вавринка. По итогам предуимблдонской недели чемпион турнира в Истбурне Новак Джокович остался в рейтинге четвертым, а замыкает ТОП-5 швейцарец Роджер Федерер.

Рейтинг ATP на 3 июля

1 (1) Энди Маррей (Великобритания) 9390 очков

2 (2) Рафаэль Надаль (Испания) 7285

3 (3) Стэн Вавринка (Швейцария) 6175

4 (4) Новак Джокович (Сербия) 6055

5 (5) Роджер Федерер (Швейцария) 5265

6 (6) Марин Чилич (Хорватия) 4235

7 (7) Милош Раонич (Канада) 4150

8 (8) Доминик Тим (Австрия) 3895

9 (9) Кеи Нисикори (Япония) 3830

10 (10) Жо-Вильфред Тсонга (Франция) 3075…