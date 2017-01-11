Вследствие невыполнения требований международного антидопингового кодекса значительно снижено финансирование двух ведущих спортсменов, а еще один временно лишен поддержки в полном объеме, сообщает Латвийский олимпийский комитет (ЛОК).

Три спортсмена, входящие в список Латвийского олимпийского союза (включение в него гарантирует определенную материальную помощь), в декабре прошлого года не выполнили требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) о своевременном предоставлении точной и полной информации своего местонахождения в первом квартале 2017 года (01.01.2017. — 31.03.2017.).

ЛОК констатировал это нарушение и принял решение снизить выплаты пособий провинившимся спортсменам, в числе которых попали: лучший латвийский дзюдоист Евгений Бородавко, лучшая гимнастка страны Валерия Гришане (спортивная гимнастика) и перспективный стрелок Эмилс Васерманис (стрельба из пневматического пистолета). Первые двое лишены 50-процентной суммы от предназначавшегося пособия с января по март, Васерманис лишен материальной поддержки на этот период в полном объеме.

В случае повторного нарушения спортсменами требований антидопинговых правил, будет рассмотрен вопрос о разрыве договора с ними и исключения провинившихся из числа претендентов на материальную помощь.