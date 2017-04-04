Совсем недавно в тренерский штаб УНИКСа вошел бывший тренер вэфовцев Николай Мазур, помогающий теперь Евгению Пашутину. Наверняка наставнику рижан Янису Гайлитису хотелось дать бой такому сопернику и у хозяев площадки это получилось.

Хотя на протяжении практически всего времени матча впереди и была российская команда, баскетболисты латвийского клуба не позволяли сопернику расслабиться ни на минуту. За 22 секунды до финальной сирены, когда УНИКС вел "+3" дальний точный бросок удался капитану ВЭФа Янису Блумсу — 72:72.

На последних секундах Хоаким Колом пытался попасть из-за дуги тоже, но его заблокировал Кристофер Ричард, который поторопился в ответной атаке бросить аж с центра поля, хотя еще оставалось три секунды.

В итоге пришлось командам играть овертайм, в котором рижане позволили опытному сопернику как-то быстро сразу набрать восемь очков подряд. ВЭФ собрал последние силы, организовал погоню и стараниями Арнаса Лабуцкаса и Гинта Антропса сократил отставание до "-2".

Последняя минута прошла в нервной борьбе. Игроки УНИКСа дважды промахивались с линии и дарили рижанам надежду, но и у Блумса повторить "трешку" в решающий момент не получилось, а все вопросы за пять секунд до конца снял данк Антипова. Гости одержали 14-ю победу в сезоне — 86:82.

Несмотря на несколько обидное поражение, ВЭФ обеспечил себе выход в плей-офф независимо от результатов трех оставшихся игр в "регулярке". Ниже восьмого места команда Гайлитиса уже не опустится.

Единая Лига ВТБ-2016/17. Регулярный чемпионат:

ВЭФ (Рига) — УНИКС (Казань) 86:82 ОТ (20:17, 20:23, 20:14, 12:18, 14:10)

ВЭФ: Мейерис (17+9 подборов), Мейерс (14), Лабуцкас (14+11 подборов), Ричард (13), Блумс (11), Гадди (8+9 передач), Антропс (3), Громов (2+7 подборов), Гордон.

УНИКС: Параховский (16+9 подборов), Колом (14+9 передач), Уильямс (14+6 подборов), Антипов (12+10 подборов)…

3 апреля. Рига. "Арена Рига". 600 зрителей.

VEF vs UNICS one minute highlights 🎥 pic.twitter.com/HJwgl9qsV7 — VTB United League (@VTBUL) April 3, 2017

ЦСКА — 20-2

Зенит — 18-3

Химки — 17-4

Локомотив-Кубань — 14-5

УНИКС — 14-8

ВЭФ — 11-10

Енисей — 11-10

Астана — 9-12

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Нижний Новгород — 7-15

Автодор — 6-14

Калев — 5-17

Цмоки-Минск — 4-17

Парма — 1-20.