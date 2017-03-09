ВЭФ участвует в Единой лиге ВТБ (турнир создан в 2008 году совместно банком ВТБ и Российской федерацией баскетбола) практически с момента ее основания (2009). А сейчас, по информации издания, латвийский клуб испытывает серьезные финансовые трудности, а участие в Единой лиге предполагает постоянные перелеты, которые ощутимо бьют по бюджету четырехкратного чемпиона Латвии. Поэтому со следующего года руководство ВЭФа хочет сосредоточиться на внутреннем первенстве. Кроме того, дополнительным аргументом в пользу ухода может стать невысокая посещаемость домашних матчей ВЭФа: интерес к играм команды в Единой лиге ВТБ у местного зрителя невелик (средняя аудитория на одном матче не дотягивает и до тысячи зрителей).

Информацию о возможном уходе ВЭФа подтвердил президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Мы в курсе проблем ВЭФа. Они обращались к нам, просили некую помощь. Сейчас мы ведем с ними диалог. Если будет возможность помочь клубу, мы это сделаем. Речь не идет о спортивной составляющей, это скорее бизнес-решение руководства клуба", — сказал Кущенко.

Стоит отметить, что рижский клуб хотел сняться с турнира еще перед началом сезона-2016/17, однако тогда руководство Лиги и клуба все же смогли договориться.

Лучшим достижением ВЭФа в Единой лиге является выход в четвертьфинал турнира в сезоне-2012/13. В нынешнем чемпионате подопечные Яниса Гайлитиса также претендуют на выход в плей-офф, занимая после 16 сыгранных матчей (8 побед и 8 поражений) шестое место.