В пятницу, 31 марта, на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки были разыграны медали и олимпийские путевки на Игры-2018 в женском одиночном катании. Соревнования завершились убедительной победой россиянки Евгении Медведевой, которая обновила сразу два мировых рекорда и во второй раз стала сильнейшей фигуристкой мира.

После короткой программы лидерство захватили Евгения Медведева и две канадки — Кэтлин Осмонд и Габриэлm Далман. Ничего в этом порядке не изменило произвольное выступление, которое российская фигуристка выиграла за явным преимуществом, обновив еще и мировой рекорд — 154,40 балла (предыдущий равнялся 150,79). Кроме того, Медведева улучшила почти на четыре балла опять же свой рекорд мира по сумме двух программ — 233,41.

Серебро и бронзу взяли канадки Кэтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Далман (213,52). Шедшая на четвертом месте после короткой программы Анна Погорилая, произвольную провалила (15 место) и откатилась в общем зачете на 13-ю позицию. Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова финишировала восьмой.

Своим выступлением россиянки заработали три квоты в женском катании на будущей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Выступит там, скорее всего, и ведущая латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская, которая в Хельсинки после короткой программы шла на 21-м месте, а в произвольной показала 22-й результат (99,10). Итоговая сумма 155,02 балла принесла Ангелине 22-е место, а Латвии — одну квоту в женском одиночном катании на Играх-2018. По всей видимости, эта олимпийская путевка и достанется Кучвальской, если не случится какого-то форс-мажора.

ЧМ-2017. Фигурное катание (Хельсинки, 31 марта). Женщины. Итоговая классификация.

1. Евгения Медведева (Россия) — 233,41 (мировой рекорд)

2. Кейтлин Осмонд (Канада) — 218,13

3. Габриэль Дэйлман (Канада) — 213,52

4. Карен Чен (США) — 199,29

5. Маи Михара (Япония) — 197,88

6. Каролина Костнер (Италия) — 196,83

7. Эшли Вагнер (США) — 193,54

8. Мария Сотскова (Россия) — 192,20

9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 191,99

10. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 191,11…

13. Анна Погорилая (Россия) — 183,37…

22. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 155,02…

Произвольная программа

1. Евгения Медведева (Россия) — 154,40 (мировой рекорд)

2. Кейтлин Осмонд (Канада)- 142,15

3. Габриэль Дэйлман (Канада) — 141,33

4. Маи Михара (Япония) — 138,29

5. Каролина Костнер (Италия) — 130,50

6. Карен Чен (США) — 129,31

7. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 128,45

8. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 126,51

9. Мэрайя Белл (США) — 126,21

10. Эшли Вагнер (США) — 124,50

11. Мария Сотскова (Россия) — 122,44…

15. Анна Погорилая (Россия) — 111,85…

22. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 99,10...