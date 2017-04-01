После короткой программы лидерство захватили Евгения Медведева и две канадки — Кэтлин Осмонд и Габриэлm Далман. Ничего в этом порядке не изменило произвольное выступление, которое российская фигуристка выиграла за явным преимуществом, обновив еще и мировой рекорд — 154,40 балла (предыдущий равнялся 150,79). Кроме того, Медведева улучшила почти на четыре балла опять же свой рекорд мира по сумме двух программ — 233,41.
Серебро и бронзу взяли канадки Кэтлин Осмонд (218,13) и Габриэль Далман (213,52). Шедшая на четвертом месте после короткой программы Анна Погорилая, произвольную провалила (15 место) и откатилась в общем зачете на 13-ю позицию. Еще одна российская фигуристка Мария Сотскова финишировала восьмой.
Своим выступлением россиянки заработали три квоты в женском катании на будущей Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Выступит там, скорее всего, и ведущая латвийская фигуристка Ангелина Кучвальская, которая в Хельсинки после короткой программы шла на 21-м месте, а в произвольной показала 22-й результат (99,10). Итоговая сумма 155,02 балла принесла Ангелине 22-е место, а Латвии — одну квоту в женском одиночном катании на Играх-2018. По всей видимости, эта олимпийская путевка и достанется Кучвальской, если не случится какого-то форс-мажора.
ЧМ-2017. Фигурное катание (Хельсинки, 31 марта). Женщины. Итоговая классификация.
1. Евгения Медведева (Россия) — 233,41 (мировой рекорд)
2. Кейтлин Осмонд (Канада) — 218,13
3. Габриэль Дэйлман (Канада) — 213,52
4. Карен Чен (США) — 199,29
5. Маи Михара (Япония) — 197,88
6. Каролина Костнер (Италия) — 196,83
7. Эшли Вагнер (США) — 193,54
8. Мария Сотскова (Россия) — 192,20
9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 191,99
10. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 191,11…
13. Анна Погорилая (Россия) — 183,37…
22. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 155,02…
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) — 154,40 (мировой рекорд)
2. Кейтлин Осмонд (Канада)- 142,15
3. Габриэль Дэйлман (Канада) — 141,33
4. Маи Михара (Япония) — 138,29
5. Каролина Костнер (Италия) — 130,50
6. Карен Чен (США) — 129,31
7. Чхве Да Бин (Южная Корея) — 128,45
8. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 126,51
9. Мэрайя Белл (США) — 126,21
10. Эшли Вагнер (США) — 124,50
11. Мария Сотскова (Россия) — 122,44…
15. Анна Погорилая (Россия) — 111,85…
22. Ангелина Кучвальская (Латвия) — 99,10...