Латвийские футбольные клубы "Вентспилс" и "Елгава" не прошли первый квалификационный раунд Лиги Европы. Вентспилсчане в ответном матче уступили в Рейкьявике исландскому "Валюру" (0:1), а елгавчане с таким же счетом — дома венгерскому "Ференцварошу".

"Елгава" на прошлой неделе проиграла в Будапеште "Ференцварошу" 0:2. На своем поле латвийский клуб тоже оказался слабее, пропустив единственный гол от Пришкина на 33-й минуте.

"Вентспилс" в первом матче с "Валюром" дома сыграл вничью 0:0. Большую часть матча без голов проходил и ответный поединок команд в Рейкьявике. А на 71-й минуте Ларуссон вывел хозяев вперед. Через 5 минут вратарь "Вентспилса" Павлов нарушил правила и был удален с поля. После замены Алфа в ворота встал Уваренко. Чтобы пройти дальше, игравшему вдесятером латвийскому клубу требовалось забить всего один гол, но добиться ничьей он не сумел.

Лига Европы. 1-й раунд квалификации. Ответные матчи

Елгава (Латвия) — Ференцварош (Венгрия) 0:1 (0:1)

Гол: Пришкин 37.

Елгава: Икстенс, Шлампе, Альинью (Лаздиньш, 88), Редько, Климашевич, Бакмаз (Разулис, 69), Клюшкин, Ошс, Каубер, Яудземс (Григаравичюс, 57), Ледесма.

Ференцварош: Дибус, Ловренчич, Леандро, Кох, Геро (Хойнол, 75), Ботко (Чемсик, 75), Беле, Горрьярран, Пришкин, Мутари, Варга.

Предупреждения: Алинью 32, Горрьярран 41, Ботко 72, Ошс 81, Мутари 81, Леандро 84, Кох 88.

Судья: Дмитрий Мунтян (Молдова).

6 июля. Елгава. Земгальский Олимпийский центр.

Первый матч — 0:2

Валюр (Исландия) — Вентспилс (Латвия) 1:0 (0:0)

Гол: Лаурссон 71.

Валюр: Эйнарссон, Ингварссон, Сигурдссон, Халльдоурссон, Лидссон, Ларуссон, Гейрссон, Акофф, Омарссон, Эйрикссон, Сигурбьорнссон.

Вентспилс: Павлов, Жулев, Жигаев, Алфа, Васков, Тосин, Паулюс, Колесов, Карлсонс, Боранияшевич, Емелин.

Предупреждения:

Удаление: Павлов (76).

Судья: Роберт Харви (Ирландия).

6 июля. Рейкьявик. Стадион "Хлидаренди".