В последнем туре группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов "Вентспилс" дома крупно уступил греческому клубу ПАОК из Салоник — 54:84 (16:26, 15:19, 10:19, 13:20), но продолжит выступления в плей-офф.

"Вентспилс" за тур до конца группового этапа обеспечил себе выход в плей-офф, тогда как ПАОК еще требовалось туда попасть. Поэтому гости были предельно мотивированы. Это и сказалось на характере матча в Вентспилсе. Латвийская команда сразу оказалась догоняющей, с каждой четвертью отставала все дальше, а в итоге проиграла с разницей в 30 очков.

У "Вентспилса" самым результативным стал капитан Кристапс Яниченокс — 12 очков, по 8 очков — у Закиса и Гулбиса. У ПАОК 14 очков в активе Зиберта, у латвийского игрока Пейнерса — 5 очков. В первом круге, в Салониках сильнее также была греческая команда (85:81).

Во втором круге группового этапа "Вентспилс" выдал серию из четырех побед, но два последних матча проиграл — до поражения от ПАОК на прошлой неделе была неудача в Шяуляе (68:84). В итоге с 7 победами в 14 матчах "Вентспилс" занял 5-е место в группе С среди восьми участников.

Во второй раунд плей-офф Лиги чемпионов (1/8 финала) напрямую попадают победители пяти групп и три лучшие команды из занявших вторые места. А борьбу с первого раунда (1/16 финала) начинают две худшие из вторых мест, все третьи и четвертые места, а также четыре из занявших пятые места.

Жеребьевка плей-офф состоится 27 января в Женеве.