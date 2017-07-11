На должность главного тренера баскетбольного клуба "Вентспилс" вернулся латвийский специалист Роберт Штелмахерс, сменивший на этом посту Карлиса Муйжниекса.

Контракт со Штелмахерсом подписан по схеме 1+1, сообщает пресс-служба клуба.

53-летний Муйжниекс тренировал БК "Вентспилс" два предыдущих сезона, но один из самых тилованных клубов Латвии за этот период так и не смог добраться до золота. В 2016-м "Вентспилс" стал бронзовым призером, а в этом году попал в финал, где проиграл рижскому ВЭФу (счет серии 0-4).

42-летний Штелмахерс в сезоне-15/16 неожиданно привел "Валмиеру" к первому чемпионству, после чего принял польскую "Энергия Чарни" из Слупска. В плей-офф чемпионата Польши имевшая финансовые проблемы "Энергия" вышла с 8-го места, в первом раунде обыграла первого сеяного "Анвил" (3-2), в полуфинале проиграла "Торуни" (0-3), а за третье место — "Стали" (0-2).

Также стало известно, что в этом году Штелмахерс впервые за несколько лет не войдет в тренерский штаб сборной Латвии, и не поможет Айнару Багатскису на Евробаскете-2017.

В бытность игроком Роберт Штелмахерс поиграл во многих латвийских клубах, а также в Польше, Росии, Турции, Словении, Италии и Литве (с 2004 по 2008-й — за "Лиетувос ритас", с которым в 2005-м выиграл Кубок УЛЕБ). За сборную Латвии защитник провел свыше 140 матчей.

Игровую карьеру Штелмахерс завершил в 2009-м. В том же году стал главным тренером литовского "Перлас" (Вильнюс), а осенью 2009-го на небольшой срок принял вильнюсский "Лиетувос ритас". Летом 2012-го Штелмахерс перебрался в "Вентспилс", где пробыл до 2015 года. В 2013-м "Вентспилс" стал чемпионом Балтийской лиги, на следующий сезон играл в финале ББЛ.

БК "Вентспилс" в новом сезоне заявился в Лигу чемпионов ФИБА, которая существует второй год. Жеребьевка определила вице-чемпиона Латвии в одну группу с греческим ПАОК, литовским "Нептунасом", испанским "Тенерифе" (действующий чемпион турнира), турецким "Газиантепом" и французсим "Шалоном", а также еще двумя командами из квалификации.

В прошлом сезоне вентспилсчане также играли в одной группе с ПАОК и "Нептунасом". Из группы "Вентспилс" вышел с 5-го места и выбыл после первого раунда плей-офф (поражение от итальянской "Венеции"). Интересно, что в Лигу чемпионов-15/16 вентспилсчане попали после отказов "Валмиеры" и "ВЭФа", а в этот раз — после отказа ВЭФа.

В этом году в Лигу чемпионов автоматически попали 24 клуба, а еще 8 будут отобраны после трех раундов квалификации. В основном раунде — 4 группы по 8 участников. По 4 лучших выйдут в 1/8 финала, а 5-6-е команды продолжат выступления в 1/8 финала Кубка Европы. "Вентспилс" — единственный представитель Латвии в Лиге чемпионов. Квалификация начнется 19 сентября, групповой этап — 10 октября. Призовой фонд турнира — один миллион евро.