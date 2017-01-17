Тольяттинская "Лада" под руководством Артиса Аболса гостила у ярославского "Локомотива". В первом периоде гости, в составе которых играли и Эдгар Масальский, и Кристап Сотниекс, дважды сумели отыграться. Причем Масальский пропустил уже на 27-й секунде матча после броска Петри Контиола, когда Сотниекс с партнером проиграли борьбу за своими воротами. А затем "Лада" упустила выход 1 в 0 Александра Кадейкина, который разобрался с латвийским кипером на раз-два.
На 36-й минуте игры "Локомотив" после броска Павла Коледова в третий раз вышел вперед и больше догнать соперника хоккеистам "Лады" не удалось. В конце матча Аболс заменил Масальского на шестого полевого игрока, команда вроде бы и выиграла вбрасывание, но тут же последовала ошибка, перехват и Андрей Локтионов поставил точку в матче — 4:2.
Для Эдгара Масальского это был 200-й матч в рамках чемпионатов России (из них 196 приходятся на чемпионат КХЛ и еще четыре игры он провел за новосибирскую "Сибирь" в сезоне-2002/03). В игре с "Локомотивом" Эдгар отразил 35 бросков из 38, а Сотниекс отыграл 20 минут, заблокировал один бросок, провел два силовых приема и заработал отрицательный коэффициент полезности "-1".
После игры Артис Аболс остался доволен рисунком игры, продемонстрированной его подопечными, но снова посетовал на невнимательность в обороне. "Это слабое место "Лады" весь сезон, снова два гола мы сегодня проспали — первый и третий. Но очки, в принципе, заслуживали. Конечно, мы хотим забивать голы, но когда мы играем попроще — результат лучше. Тем не менее идет перекос в атаку, а играть по бразильской системе у нас не получается".
В Москве местные динамовцы принимали казанский "Ак Барс". Счет открыли гости на 17-й минуте (Михаил Сидоров) и минимальный перевес казанцев держался вплоть до 56-й минуты. Здесь у "бело-голубых" был численный перевес, и сперва бросок Хиетанена достиг цели, но из-за блокировки форвардом хозяев Дугиным вратаря Эмиля Гарипова судьи взятие ворот отменили.
Следом удалился латвийский легионер "Динамо" Карсумс и большинство закончилось, а в формате 4х4 "барсы" тут же увеличили свой перевес благодаря Михаилу Глухову.
Все-таки Карсумсу удалось размочить Гарипова, но сделал это он уже за четыре секунды до конца основного времени матча. Времени отыграться у динамовцев просто не хватило и они проиграли (1:2) первый матч их последних семи.
Карсумс забросил 12-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным снайпером и лучшим бомбардиром (25 очков) команды. А в игре в "барсами" за 17,5 минут игрового времени он нанес 3 броска, 2 заблокировал, провел 3 хита, выиграл одно из трех вбрасываний и заработал положительный коэффициент "+1".
"Ак Барс" этой победой гарантировавшим себе место в плей-офф следом за "Магниткой", ЦСКА и СКА, а для тренера Зинэтулы Билялетдинова этот выигрыш стал 600-м в отечественных чемпионатах.
КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат
Динамо Москва — Ак Барс Казань 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
0:1 — Сидоров (Варнаков) — 16:40 (5x5)
0:2 — Глухов (Попов) — 56:21 (4x4)
1:2 — Карсумс (Горовиков, Карпов) — 59:56 (6x5).
Броски: 35 — 22
Вратари: Еременко — Гарипов
Штраф: 10 — 10.
Локомотив Ярославль — Лада Тольятти 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
1:0 — Контиола (Козун, Тальбо) — 00:27 (5x5)
1:1 — Филатов (Андрей Иванов) — 03:51 (5x5)
2:1 — Кадейкин — 13:05 (5x5)
2:2 — Белоусов — 16:58 (5x5)
3:2 — Коледов (Аверин) — 35:03 (5x5)
4:2 — Локтионов (Аверин) — 59:46 (en)
Броски: 38 — 21
Вратари: Судницын — Масальский
Штраф: 0 — 14.
Запад
1 СКА 50 118
2 ЦСКА 50 114
3 Торпедо 50 95
4 Локомотив 51 94
5 Динамо М 51 89
6 Динамо Мн 48 82
7 Витязь 50 75
8 Йокерит 50 75
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9 ХК Сочи 50 74
10 Слован 50 69
11 Медвешчак 50 62
12 Северсталь 50 62
13 Спартак 50 60
14 Динамо Р 51 47
Восток
1 Металлург Мг 50 107
2 Авангард 50 96
3 Ак Барс 52 97
4 Трактор 50 83
5 Сал Юлаев 51 79
6 Барыс 50 73
7 Куньлунь 51 71
8 Адмирал 51 69
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9 Нефтехимик 51 66
10 Сибирь 51 65
11 Автомобилист 49 64
12 Амур 51 59
13 Лада 51 57
14 Югра 49 55
15 Металлург Нк 50 30