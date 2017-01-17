Тольяттинская "Лада" под руководством Артиса Аболса гостила у ярославского "Локомотива". В первом периоде гости, в составе которых играли и Эдгар Масальский, и Кристап Сотниекс, дважды сумели отыграться. Причем Масальский пропустил уже на 27-й секунде матча после броска Петри Контиола, когда Сотниекс с партнером проиграли борьбу за своими воротами. А затем "Лада" упустила выход 1 в 0 Александра Кадейкина, который разобрался с латвийским кипером на раз-два.

На 36-й минуте игры "Локомотив" после броска Павла Коледова в третий раз вышел вперед и больше догнать соперника хоккеистам "Лады" не удалось. В конце матча Аболс заменил Масальского на шестого полевого игрока, команда вроде бы и выиграла вбрасывание, но тут же последовала ошибка, перехват и Андрей Локтионов поставил точку в матче — 4:2.

Для Эдгара Масальского это был 200-й матч в рамках чемпионатов России (из них 196 приходятся на чемпионат КХЛ и еще четыре игры он провел за новосибирскую "Сибирь" в сезоне-2002/03). В игре с "Локомотивом" Эдгар отразил 35 бросков из 38, а Сотниекс отыграл 20 минут, заблокировал один бросок, провел два силовых приема и заработал отрицательный коэффициент полезности "-1".

После игры Артис Аболс остался доволен рисунком игры, продемонстрированной его подопечными, но снова посетовал на невнимательность в обороне. "Это слабое место "Лады" весь сезон, снова два гола мы сегодня проспали — первый и третий. Но очки, в принципе, заслуживали. Конечно, мы хотим забивать голы, но когда мы играем попроще — результат лучше. Тем не менее идет перекос в атаку, а играть по бразильской системе у нас не получается".

В Москве местные динамовцы принимали казанский "Ак Барс". Счет открыли гости на 17-й минуте (Михаил Сидоров) и минимальный перевес казанцев держался вплоть до 56-й минуты. Здесь у "бело-голубых" был численный перевес, и сперва бросок Хиетанена достиг цели, но из-за блокировки форвардом хозяев Дугиным вратаря Эмиля Гарипова судьи взятие ворот отменили.

Следом удалился латвийский легионер "Динамо" Карсумс и большинство закончилось, а в формате 4х4 "барсы" тут же увеличили свой перевес благодаря Михаилу Глухову.

Все-таки Карсумсу удалось размочить Гарипова, но сделал это он уже за четыре секунды до конца основного времени матча. Времени отыграться у динамовцев просто не хватило и они проиграли (1:2) первый матч их последних семи.

Карсумс забросил 12-ю шайбу в сезоне и снова стал единоличным снайпером и лучшим бомбардиром (25 очков) команды. А в игре в "барсами" за 17,5 минут игрового времени он нанес 3 броска, 2 заблокировал, провел 3 хита, выиграл одно из трех вбрасываний и заработал положительный коэффициент "+1".



"Ак Барс" этой победой гарантировавшим себе место в плей-офф следом за "Магниткой", ЦСКА и СКА, а для тренера Зинэтулы Билялетдинова этот выигрыш стал 600-м в отечественных чемпионатах.

КХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Динамо Москва — Ак Барс Казань 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 — Сидоров (Варнаков) — 16:40 (5x5)

0:2 — Глухов (Попов) — 56:21 (4x4)

1:2 — Карсумс (Горовиков, Карпов) — 59:56 (6x5).

Броски: 35 — 22

Вратари: Еременко — Гарипов

Штраф: 10 — 10.



Локомотив Ярославль — Лада Тольятти 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

1:0 — Контиола (Козун, Тальбо) — 00:27 (5x5)

1:1 — Филатов (Андрей Иванов) — 03:51 (5x5)

2:1 — Кадейкин — 13:05 (5x5)

2:2 — Белоусов — 16:58 (5x5)

3:2 — Коледов (Аверин) — 35:03 (5x5)

4:2 — Локтионов (Аверин) — 59:46 (en)

Броски: 38 — 21

Вратари: Судницын — Масальский

Штраф: 0 — 14.



Запад

1 СКА 50 118

2 ЦСКА 50 114

3 Торпедо 50 95

4 Локомотив 51 94

5 Динамо М 51 89

6 Динамо Мн 48 82

7 Витязь 50 75

8 Йокерит 50 75

==============

9 ХК Сочи 50 74

10 Слован 50 69

11 Медвешчак 50 62

12 Северсталь 50 62

13 Спартак 50 60

14 Динамо Р 51 47

Восток

1 Металлург Мг 50 107

2 Авангард 50 96

3 Ак Барс 52 97

4 Трактор 50 83

5 Сал Юлаев 51 79

6 Барыс 50 73

7 Куньлунь 51 71

8 Адмирал 51 69

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9 Нефтехимик 51 66

10 Сибирь 51 65

11 Автомобилист 49 64

12 Амур 51 59

13 Лада 51 57

14 Югра 49 55

15 Металлург Нк 50 30