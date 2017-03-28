Вышевший в стартовой пятерке Порзиньгис удачно начал игру против "Детройта" — 11 очков за первые шесть минут. К концу первой половины матча у него было 19 очков, а всего он набрал 25 очков (9/12 — двухочковые, 1/4 — трехочковые, 4/4 — штрафные), став вторым по результативности в составе "Никс" (у Роуза — 27 очков). Порзиньгис выдал свой самый результативный матч с 9 февраля, когда набрал 27 очков против "Клипперс".

Также в активе латвийского форварда — 8 подборов, 3 результативных передачи, 3 блок-шота, два перехвата, одна потеря и пять фолов. При этом Кристапс провел на паркете больше всех времени — 37 минут и 10 секунд. В матче с "Детройтом" "Никс" набрали с Порзиньгисом на 11 очков больше, чем без него.

"Нью-Йорк" одержал 28-ю победу в 74-х матчах сезона и поднялся на 12-е место на Востоке, но имеет не высокие шансы на выход в плей-офф. До восьмой строки, которую занимает "Майами", "Никс" не хватает семи побед. У "Пистонс" серия поражений достигла четырех игр, с 34 победами команда идет десятой на Востоке.

Давис Бертанс тремя очками вложил вклад в крупную домашнуюю победу "Сан-Антонио" над "Кливлендом" — 103:74. Для латвийского баскетболиста эта игра стала первой после возращения в главную команду из "Остин Сперс", куда его отослали на один матч. Против "Квальерс" Бертанс вышел со скамейки запасных по ходу четвертой четверти, сыграв в сумме 10 минут и 54 секунды. Помимо трех очков он сделал два подбора и одну результативную передачу. Для него этот матч стал первым против действующего чемпиона лиги: в Кливленде он остался среди запасных.

У "Сан-Антонио" самым результативным в последнем матче стал Леннард (25 очков), у "Кливленда" — ЛеБрон Джеймс (17).

"Сперс" продлили победную серию до пяти матчей, всего у них 57 побед в 73 играх, команда занимает второе место на Западе и во всей лиге, на две победы отставая от "Голден Стэйт". 29 марта лидеры сыграют между собой.

Поражение от "Сперс" стало для "Кавальерс" восьмым в последних 13 встречах. "Кливленд" впервые в нынешнем сезоне опустился на второе место в Восточной конференции: с балансом 47-26 команда уступила первую строчку "Бостону" (48-26).

27 марта

Сан-Антонио — Кливленд 103:74 (28:18, 36:22, 17:18, 22:16)

Сан-Антонио: Ленард 25, Олдридж 14, П.Газоль 14, Жинобили 12, Миллс 9, Дедмон 8, Грин 5, Андерсон 4, Симмонс 3, Бертанс 3, Паркер 2…

Кливленд: Джеймс 17 + 8 подб. + 8 перед., Томпсон 11, Лав 9, Ирвинг 8, Фрай 8…

Нью-Йорк — Детройт 109:95 (34:36, 30:23, 25:15, 20:21)

Нью-Йорк: Роуз 27, Порзингис 25 + 8 подб., Энтони 21, Эрнангомес 15, Ли 7, Холидэй 7, Кузминскас 5…

Детройт: Моррис 20, Смит 15, Колдуэлл-Поуп 12, Харрис 12, Драммонд 10 + 15 подб…