Порзиньгис провел на паркете 29 минут и 23 секунды. Он реализовал 13 из 24 бросков с игры (12/18 двухочковые, 1/6 трехочковые, 3/3 штрафные), сделал 9 подборов, 3 блок-шота, один перехват.

"Никс" с одной победой в четырех матчах занимает 12-е место в Восточной конференции, покинув последнее место в таблице. Команда последней на Востоке одержала первую победу в сезоне — ранее она проиграла "Оклахоме-Сити", "Детройту" и "Бостону", а Порзиньгис в этих матчах в среднем набирал по 25,3 очка. У "Бруклина" — 3 победы в шести матчах и 9-е место на Востоке.

Ближайший матч "Нью-Йорк" проведет 29 октября, когда в гостях сыграет с "Кливлендом".