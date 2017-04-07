В Норвегии прошла седьмая по счету гонка Redbull Ragnarok, которая считается самым масштабным и трудным соревнованием по сноукайтингу. Вдвойне приятно, что в женской конкуренции победителем стала представительница Латвии Айя Амбраса.

Проходящая на ледяных горных равнинах Хардангервидде гонка собрала в этом году 369 участников, которым предстояло на лыжах и сноуборде под парусом преодолеть пять кругов, общей протяженностью 130 км. Пройти всю дистанцию получилось только у восьмерых, что говорит о том, насколько это тяжелое испытание. В этих суровых местах скорость ветра может меняться от нескольких метров в секунду до 30-ти, а еще на пути постоянно возникают камни, овраги, меняется снежное покрытие.

Айе Амбрасе единственной в своей группе удалось пройти два целых круга (даже почти три) и занять первое место в конкуренции 20 девушек. Призовые места также заняли норвежка и канадка.

"Соревнования RedBull Ragnarok подтвердили, что это самая сложная гонка в мире сноукайтинга. Результат зависит от выбранной тактики, физической подготовки, психологической устойчивости, а также от инвентаря и опыта в управлении парусом в самых разных условиях. Эта победа для меня особенно важна. Я о ней мечтала с самых первых соревнований Redbull Ragnarok, которые состоялись еще в 2010 году. И очень горжусь тем, что проделанная работа на тренировках окупилась", — отметила Амбраса, завоевавшая совсем недавно бронзу на чемпионате мира по зимним видам WISSA-2017 в Тольятти.

Добавим, что в мужской конкуренции латвийский кайтбордист Мартыньш Спрогис сумел пройти 3 целых круга (формально — 4) и занял в своей группе 8-е место из 80-ти возможных, оставив позади представителей многих зимних держав (Австрии, Швейцарии, Канады, России). Хорошие результаты показали и еще два латвийских спортсмена — Йонатан Стерн (29-й в дисциплине сноуборд) и Марис Чударс (39-й в лыжной дисциплине).