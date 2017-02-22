Владивостокскому "Адмиралу", за который выступает Бартулис, в плей-офф достался омский "Авангард". Омичи довольно быстро вышли вперед: в середине первого периода отличился Юнас Анелев. Гости отыгрались к середине следующей трети после броска Максима Казакова.

Ничейный счет держался вплоть до начала третьего овертайма. За это время "Авангард" не раз оказывался близок к успеху, но то соперника выручал Бобков, то на помощь вратарю "Адмирала" приходила удача, как в этом моменте.

"Авангард" был вот НАСТОЛЬКО близок к голу в овертайме. #АВГАДМ pic.twitter.com/nIVlbZqkAd— КХЛ (@khl) February 22, 2017

В итоге гол зрители увидели только в третьем по счету овертайме, а победу хозяевам льда принес Александра Кучерявенко.

Латвийский капитан "Адмирала" провел на льду в этом матче 40,5 минут, дважды бросал по воротам, один раз блокировал попытку соперника сам и провел два силовых приема.

В двух других матчах дня такого напряжения не было. Действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский "Металлург" уверенно взял дома верх над китайским "Куньлунем" (4:2), а форвард хозяев Томаш Филиппи записал на свой счет дубль. Астанинский "Барыс" едва не устроил разгром в Челябинске местному "Трактору", который только в заключительном периоде сумел забить два гола престижа — 2:5.

Кубок Гагарина-2017 (1-е матчи):

Авангард (Омск) — Адмирал (Владивосток) 2:1 3ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Анелев (Соботка, Густафссон) — 09:38 (5x5)

1:1 — Казаков (Земченок) — 27:22 (5x5)

2:1 — Кучерявенко (Бурдасов, Зубов) — 105:14 (5x5).



Металлург (Магнитогорск) — Куньлунь Ред Стар (Пекин) 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)

1:0 — Филиппи (Ли) — 07:50 (5x5)

2:0 — Филиппи (Тимкин, Береглазов) — 21:51 (5x5)

3:0 — Косов (Терещенко, Хабаров) — 21:58 (5x5)

4:0 — Антипин (Ли, Зарипов) — 29:40 (5x4)

4:1 — Мянтюля (Виделль, Коллинз) — 42:51 (5x4)

4:2 — Мянтюля — 49:56 (5x5)

Трактор (Челябинск) — Барыс (Астана) 2:5 (0:3, 0:2, 2:0)

0:1 — Пушкарев — 00:11 (5x5)

0:2 — Доус — 06:50 (5x5)

0:3 — Бойд (Даллмэн, Сен-Пьер) — 09:46 (5x4)

0:4 — Шиннимин — 21:57 (5x4)

0:5 — Маркелов (Тривино, Панюков) — 32:51 (5x5)

1:5 — Кравцов (Черников) — 43:49 (5x5)

2:5 — Петров (Кольцов, Кручинин) — 55:12 (5x5)