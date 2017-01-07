В начале и в конце первого периода команды обменялись голами. На шайбу датского форварда "Джетс" Николая Элерса гол "в раздевалку" гостям забил Райан О'Райлли.

Во второй 20-минутке "Виннипег" отличился дважды (Дрю Стэффорд в большинстве и Йоэль Армиа)

"Баффало" смог переломить ход встречи в заключительной трети матча на 46-й минуте, когда с интервалом в 26 секунд Маркус Фолиньо и Земгус Гиргенсонс сравняли счет — 3:3. А в середине периода отличился Брайан Джионта. Как оказалось позже, это был победный гол "клинков" — 4:3.

Это 15-я победа "Баффало" в 39 матчах сезона-2016/17, которая подняла команду на 13 место в Восточной конференции.

Земгус Гиргенсонс был признан третьей звездой матча. Помимо пятой шайбы в сезоне, он за 16 минут игрового времени нанес два броска, провел два силовых приема, сделал один удачный отбор и проиграл одно вбрасывание, заработав положительный коэффициент полезности "+1".

НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:



Баффало Сэйбрз — Виннипег Джетс 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)

0:1 — Элерс (Лайне, Шайфли) — 04:48 (5x5)

1:1 — О'Райлли (Райнхарт) — 19:36 (5x5)

1:2 — Стэффорд (Уилер, Перро) — 22:30 (5x4)

1:3 — Армиа (Лоури, Моррисси) — 27:51 (5x5)

2:3 — Фолиньо (Франсон) — 45:12 (5x5)

3:3 — Гиргенсонс (Мулсон) — 45:38 (5x5)

4:3 — Джионта (О'Райлли) — 49:54 (5x5)

Броски: 36 — 35.

Вратари: Ленер — Хеллебайк

Штраф: 6 — 8.

7 января. Баффало. "КиБэнк-центр", 19 070 зрителей.

Гол Гиргенсона



Восточная конференция

1 Коламбус Блю Джекетс 37 58

2 Питтсбург Пингвинз 38 55

3 Нью-Йорк Рейнджерс 41 55

4 Монреаль Канадиенс 39 54

5 Вашингтон Кэпиталз 38 53

6 Филадельфия Флайерз 41 47

7 Оттава Сенаторз 37 44

8 Торонто Мэйпл Лифс 38 44

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9 Бостон Брюинз 41 44

10 Флорида Пантерз 40 42

11 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 42

12 Каролина Харрикейнз 39 41

13 Баффало Сэйбрз 39 39

14 Детройт Ред Уингз 39 39

15 Нью-Джерси Дэвилз 40 39

16 Нью-Йорк Айлендерс 37 37