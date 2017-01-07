В начале и в конце первого периода команды обменялись голами. На шайбу датского форварда "Джетс" Николая Элерса гол "в раздевалку" гостям забил Райан О'Райлли.
Во второй 20-минутке "Виннипег" отличился дважды (Дрю Стэффорд в большинстве и Йоэль Армиа)
"Баффало" смог переломить ход встречи в заключительной трети матча на 46-й минуте, когда с интервалом в 26 секунд Маркус Фолиньо и Земгус Гиргенсонс сравняли счет — 3:3. А в середине периода отличился Брайан Джионта. Как оказалось позже, это был победный гол "клинков" — 4:3.
Это 15-я победа "Баффало" в 39 матчах сезона-2016/17, которая подняла команду на 13 место в Восточной конференции.
Земгус Гиргенсонс был признан третьей звездой матча. Помимо пятой шайбы в сезоне, он за 16 минут игрового времени нанес два броска, провел два силовых приема, сделал один удачный отбор и проиграл одно вбрасывание, заработав положительный коэффициент полезности "+1".
НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат:
Баффало Сэйбрз — Виннипег Джетс 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)
0:1 — Элерс (Лайне, Шайфли) — 04:48 (5x5)
1:1 — О'Райлли (Райнхарт) — 19:36 (5x5)
1:2 — Стэффорд (Уилер, Перро) — 22:30 (5x4)
1:3 — Армиа (Лоури, Моррисси) — 27:51 (5x5)
2:3 — Фолиньо (Франсон) — 45:12 (5x5)
3:3 — Гиргенсонс (Мулсон) — 45:38 (5x5)
4:3 — Джионта (О'Райлли) — 49:54 (5x5)
Броски: 36 — 35.
Вратари: Ленер — Хеллебайк
Штраф: 6 — 8.
7 января. Баффало. "КиБэнк-центр", 19 070 зрителей.
Гол Гиргенсона
Восточная конференция
1 Коламбус Блю Джекетс 37 58
2 Питтсбург Пингвинз 38 55
3 Нью-Йорк Рейнджерс 41 55
4 Монреаль Канадиенс 39 54
5 Вашингтон Кэпиталз 38 53
6 Филадельфия Флайерз 41 47
7 Оттава Сенаторз 37 44
8 Торонто Мэйпл Лифс 38 44
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9 Бостон Брюинз 41 44
10 Флорида Пантерз 40 42
11 Тампа-Бэй Лайтнинг 41 42
12 Каролина Харрикейнз 39 41
13 Баффало Сэйбрз 39 39
14 Детройт Ред Уингз 39 39
15 Нью-Джерси Дэвилз 40 39
16 Нью-Йорк Айлендерс 37 37