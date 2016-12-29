Китайский клуб удачно начал домашний матч, реализовав первое же представившееся большинство. Канадский форвард Шон Коллинз, которому сегодня исполняется 28 лет, взял игру на себя, играючи объехал Бартулиса и отправил шайбу в ближний угол.



Правда, уступал в счете "Адмирал" всего 43 секунды, равновесие восстановил Егор Яковлев. Еще до перерыва Максим Казаков вывел гостей вперед, а под занавес встречи Джеймс Райт и Роберт Саболич закрепили успех российского клуба — 4:1.

Бартулис провел на льду в этой встрече 20,5 минут, нанес один бросок и завершил матч с положительным коэффициентом полезности "+1". Одержав победу, "Адмирал" сравнялся по очкам с "Куньлунем" (по 64) и замыкает восьмерку сильнейших клубов Восточной конференции.