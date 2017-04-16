"Мемфис" лидировал с небольшим отрывом почти в течение всей первой половины матча, но в третьей четверти "шпоры" совершили впечатляющий рывок и расставили все по местам. Итоговый счет 111:82 в пользу "Сперс".

Самым результативным у победителей по традиции стал Кавай Леонард, набравший 32 очка. В составе проигравших тем же ответил Марк Газоль. Латвийский форвард "шпор" Давис Бертанс в своем первом за карьеру матче плей-офф провел на площадке 7 минут 18 секунд и отметился четырьмя очками и одной потерей.

НБА-2016/17. Плей-офф. 1/8 финала (1-й матч):

Сан-Антонио Сперс — Мемфис Гриззлиз 111:82 (25:30, 27:19, 32:15, 27:18)

СС: Леонард — 32, Олдридж — 20, Паркер — 18…

МГ: Марк Газоль — 32, Конли — 13, Харрисон — 10…

Счет в серии: 1-0.