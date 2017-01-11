"Шпоры" практически весь матч шли впереди, а порой их преимущество достигало "+13". Однако в заключительной четверти "Бакс" устремился в погоню и за две с половиной минуты до финальной сирены вышел вперед — 105:101. Наставник "Сперс" Грэгг Попович в такой ответственный момент отправил на площадку Бертанса и тот не подвел — бросает "трешку" и сокращает отставание до минимума.

При счете 107:108 за 10 секунд до конца основного времени матча команда доверила Давису право на решающий бросок, однако здесь мяч вывалился из кольца, подбор и последнее слово остались в итоге за "Бакс" — 107:109.

В составе "Сан-Антонио" Кавай Леонард, как обычно, оказался самым результативным игроком — 30 очков, а Давис Бертанс за 19 минут игрового времени отметился 11 набранными очками, а также 2 передачами, 1 блок-шотом и двумя потерями.

Это поражение стало для "Сан-Антонио" всего вторым за последние девять игр и восьмым в сезоне. Команда Бертанса продолжает находиться среди лидеров Западной конференции.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Сан-Антонио Сперс — Милуоки Бакс 107:109 (23:23, 36:30, 30:30, 18:26)

СС: Леонард — 30+7 подборов, Симмонс — 14, Т.Паркер — 14+7 передач, Грин — 14, Бертанс — 11, Ли — 10+7 подборов…

МБ: Бизли — 28+5 подборов, Дж.Паркер — 22+7 подборов, Брогдон — 17+6 подборов+6 передач, Монро — 14+9 подборов…

