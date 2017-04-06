"Лейкерс" здорово провел первую четверть (31:14), хотя на площадке у "Сперс" находились практически все основные силы. Во второй 12-минутке перевес гостей одно время достиг "+26", и наставник хозяев Грегг Попович стал активно тасовать состав, отправив еще раньше на площадку и Дависа Бертанса. Латвийский форвард отметился красивым данком, к перерыву "шпоры" немного сократили отставание, но все равно уступали еще много — 41:53.

Резервисты "Сперс" продолжали погоню и к середине третьей четверти подошли вплотную (59:61), однако "Лейкерс" тут же убежал в новый отрыв и перед заключительной 12-минуткой вел "+6".

Здесь Бертанс отметился сразу тремя попаданиями с дальней дистанции, но тем не менее баскетболистам "Лейкерс" удалось удержать добытый ранее перевес и увезти победу — 95:102.

Впервые в своем дебютном заокеанском сезоне Давис Бертанс стал самым результативным игроком матча в составе своей команды. На счету латвийца за 23 минуты игрового времени 14 очков и под одному подбору, блок-шоту и передаче.



До окончания регулярного чемпионата "Сперс" осталось провести четыре матча, команда занимает второе место и выше или ниже уже не сдвинется.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат

Сан-Антонио Сперс — Лос-Анджелес Лейкерс 95:102 (14:31, 27:22, 29:23, 25:26)

СС: Бертанс — 14, Паркер — 14, Андерсон — 11+7 подборов, Леонард — 11…

ЛЛ: Эннис — 19+6 передач, Кларксон — 17+6 подборов, Нэнс — 15+9 подборов, Рэндл — 11+8 подборов, Нваба — 10+5 подборов…