"Сан-Антонио" принимал "Шарлотт Хорнетс" и после первой половины матча уступал "-3". Все поменялось в третьей четверти, когда при счете 58:60 "шпоры" совершили рывок 11:0, в котором непосредственное участие принял и Бертанс. В итоге "Сан-Антонио" довел матч до уверенной победы — 102:85, а латвийский форвард стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко. Отметим, что для этого Давису потребовалось всего 18 минут и 21 секунда игрового времени, за которые он также успел отдать 2 передачи и сделать по одному подбору и перехвату.

Davis Bertans only shot 6 times tonight. He also had a game-high 21 points. pic.twitter.com/i9FGSz9fBM — San Antonio Spurs (@spurs) January 8, 2017

Для 24-летнего латвийского баскетболиста этот матч стал самым успешным в дебютном сезона НБА, а больше половины своих очков в этой игре Бертанс набрал бросками с дальней дистанции (4 точных "трешки" из 5-ти).

We caught up with @DBertans_42 after his 21-point performance tonight: pic.twitter.com/lPNsCTXxX8— San Antonio Spurs (@spurs) January 8, 2017