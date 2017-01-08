"Сан-Антонио" принимал "Шарлотт Хорнетс" и после первой половины матча уступал "-3". Все поменялось в третьей четверти, когда при счете 58:60 "шпоры" совершили рывок 11:0, в котором непосредственное участие принял и Бертанс. В итоге "Сан-Антонио" довел матч до уверенной победы — 102:85, а латвийский форвард стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко. Отметим, что для этого Давису потребовалось всего 18 минут и 21 секунда игрового времени, за которые он также успел отдать 2 передачи и сделать по одному подбору и перехвату.

Davis Bertans only shot 6 times tonight. He also had a game-high 21 points. pic.twitter.com/i9FGSz9fBM— San Antonio Spurs (@spurs) January 8, 2017

Для 24-летнего латвийского баскетболиста этот матч стал самым успешным в дебютном сезона НБА, а больше половины своих очков в этой игре Бертанс набрал бросками с дальней дистанции (4 точных "трешки" из 5-ти).

We caught up with @DBertans_42 after his 21-point performance tonight: pic.twitter.com/lPNsCTXxX8— San Antonio Spurs (@spurs) January 8, 2017

"Нью-Йорк Никс" гостил в Индианаполисе, где практически ничего не сумел противопоставить местной "Индиане Пэйсерс". Первую половину встречи хозяева выиграли с перевесом в 19 очков, а перед заключительной четвертью их преимущество составляло уже "+26". Только в концовке игры "Никс" несколько сократил отставание, что никак не сказалось на исходе матча — 123:109 в пользу "Индианы".

Кристап Порзиньгис в этом поединке за 34 минуты игрового времени принес в командную копилку 16 очков, сделал по 4 подбора и блок-шота, отдал 3 передачи, совершил перехват и допустил больше всех в матче потерь — 5.

"Сперс" с 30 победами в 37 матчах занимает в чемпионате второе место, уступая только "Голден Стэйт Уорриорз", а "Никс" с балансом 17-20 идет на 10-м месте в Восточной конференции.

НБА-2016/17. Регулярный чемпионат:

Сан-Антонио Сперс — Шарлотт Хорнетс 102:85 (24:24, 23:26, 26:14, 29:21)

СС: Бертанс (21), Леонард (19), Олдридж (15+11 подборов), Дедмон (15+10 подборов), Миллз (13)…

ШХ: Уокер (18), Лэмб (13+8 подборов), Кидд-Гилкрист (12+9 подборов), Уильямс (11), Хибберт (10)…

7 января. Сан-Антонио. "Эйти-энд-Ти-центр", 18 418 зрителей.



Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс 123:109 (33:29, 29:14, 34:27, 27:39)

ИП: Тиг (19 + 8 передач), Джордж (19), Янг (16 + 9 подборов), Майлз (15), Джефферсон (14 + 7 подборов), Тернер (13 + 10 подборов)…

НН: Энтони (17), Дженнингс (17), Порзиньгис (16), Роуз (14), Кузминскас (13)…

7 января. Индианаполис. "Банкерс Лайф Филдхаус", 17 367 зрителей.

