Латвийский баскетболист отмечен за свои действия в концовке овертайма встречи против "Атланты Хоукс". За минуту с небольшим до его окончания при счете 97:93 в пользу "Атланты" Кристап сперва накрыл в защите блок-шотом бросок Полла Миллсэпа, а в ответной атаке путбэк-данком забил в кольцо соперника. Правда, в итоге "Никс" все-таки потерпел поражение (подробнее см. здесь).

Лучшим моментом дня признан победный баззер-битер от форварда "Чикаго Буллз" Джимми Батлера в поединке с "Бруклин Нетс" (101:99).