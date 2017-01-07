"Уилкс-Берри/Скрэнтоп Пингвинз" переиграл "Херши Беарз" со счетом 5:1, а исход матча, по сути, уже на 7-й минуте решило звено Блюгера. Сперва "Тедди" ассистировал Тому Сестито, а через девять секунд(!) уже Сестито отдал результативную передачу Блюгеру (см.видео ниже).

Во второй 20-минутке "пингвины" забросили еще три шайбы в ворота "медведей", позволив тем только в заключительной трети забить гол престижа.

Помимо двух результативных очков в этом матче Теодор Блюгер также заработал впечатляющий коэффициент полезности "+4". В 11 матчах чемпионата АХЛ на его счету теперь значатся 6 (3+3) результативных баллов. "Уилкс-Берри" набрал после 33 игр 49 очков и является безоговорочным лидером турнира.

"Сан-Хосе Барракуда" в составе с Никитой Евпаловым уступил "Милуоки Адмиралс" — 1:3. Латвийский форвард отметился одним броском и нейтральным показателем. В 28 играх сезона Евпалов набрал 5 (3+2) очков, а "барракуды" с 36 очками занимают четвертую позицию в Западной конференции.

Вернувшийся из запаса "Тампы" в фарм-клуб "Сиракьюз Кранч" Кристерс Гудлевскис провел матч против "Рочестера Американс", который команда латвийского голкипера уступила в серии буллитов — 3:4. Гудлевскис отразил здесь 15 из 18 бросков и два из трех послематчевых буллита.

У "Сиракьюз" 41 очко после 32 матчей и пятое место на "Востоке".

Penguins 5 — Bears 1

