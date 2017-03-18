Счет был открыт в первом периоде хозяевами льда (отличился Рикард Ракелль), на что "клинки" ответили голом Райан О`Райлли ближе к концу второй трети матча.

Третья 20-минутка голов не принесла, овертайм тоже завершился безрезультатно, а серия буллитов затянулась на 10 попыток с каждой из сторон. Точку в этом марафоне поставил латвийский нападающий "Баффало" Земгус Гиргенсонс — 2:1 (см.видео).



Гиргенсонс в этом поединке провел на льду почти 16 минут, нанес один бросок, совершил один перехват и дважды терял шайбу, дважды выполнял силовые приемы, выиграл 4 из 10-ти вобрасываний и завершил встречу с негативным коэффициентом полезности "-1".

Победа в Анахайме стала для "Сэйбрз" всего лишь второй в последних восьми матчах, команда набрал 70 очков и за десять матчей до окончания регулярного сезона продолжает занимать 14 строчку в таблице Восточной конференции.



НХЛ-2016/17. Регулярный чемпионат

Анахайм Дакс- Баффало Сэйбрз 1:2 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 Ракелль (Фаулер, Монтур, 11:48). 1:1 О'Райлли (Маккейб, Айкел, 35:35).

Победный буллит: 1:2 — Гиргенсонс (65:00).

Броски: 40 — 31.

Вратари: Бернье — Нильссон

Штраф: 7 — 5.

17 марта. Анахайм. "Хонда-центр", 14 556 зрителей.

